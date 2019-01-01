У «Промені» презентували унікальний проект «Гапличка»

Учора, 9 квітня, о 18:00 у Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь, відбулась презентація виставки проекту «Гапличка».«Гапличка» – це проект про традиційне вбрання волинян, про історії їхнього життя, про незламність українського духу, щиру душу, генетичний код та майбутнє. В проекті представлене чоловіче та жіноче вбрання районів області.Засновниця проектузгадує, що усе починалося із пошуків стародавнього одягу. «Все почалось з того, що шукали вбрання лучанок, в яке вони були вбрані 100 років тому. Виявилось, що ніхто не збирає «міського» одягу, але по-різному представлена історія районів. Коли побачили вперше ті хустки, фартухи, у мене якось сама по собі виникла ідея зібрати ці образи та показати волинянам», – розповідає Юлія.Зі зйомками одягу та їхньою історією допомогли працівниці відділу етнографії Волинського краєзнавчого музею.«Зараз дуже модним є напрямок ретро та етно. Ретро не знайшли, але знайшли етно: 100 років - це досить вагомий вік. Одяг допомагав підбирати Волинський краєзнавчий музей. Мені час від часу здається, що ми вчимо багато загального – історію українського костюму, гуцульські наряди, буковинські вінки, а поруч існує таке наше і геть без уваги – це волинське вбрання. Ці застібки, крій, візерунки для вишивки (різниться кожен район), чоловічі сорочки – ніде такого не знайдемо! Хотілось, аби люди це бачили, знали, цінували та пишались власним, могли створити вже сучасні вишиванки за історичними мотивами», – розповіла ініціаторка проекту.Кожне вбрання: застібки, візерунки, фартухи та запаски – важка праця наших предків вкладена у вишивку. Кожна має свою унікальну історію виникнення, життя та існування. Кожна має цінність для Волині.Тож засновниця проекту переконана, що проект буде розвиватися в різних напрямках. Поки жінка запевняє, що в майбутньому ці вишивки має побачити уся Україна, а можливо і світ, а тому планує видати презентаційну фотокнигу.