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Скандал на Волині: черговий лікар відмовився оглянути двох хворих дітей. ВІДЕО

Скандал на Волині: черговий лікар відмовився оглянути двох хворих дітей. ВІДЕО
Лікар, який відмовився під час чергування оглянути двох хворих дітей, отримає догану.

Про це журналістам Суспільного розповіла виконувачка обов’язків головного лікаря Рожищенської районної лікарні Вікторія Петровська.

У суботу сімейний лікар, який чергував у відділенні педіатрії, зі слів мами, відмовився оглянути двох її дітей, 6-ти та 8-ми років. Вона написала на лікаря скаргу.

33-річна Катерина Гайдучик щокілька годин вимірює температуру 6-річному Кирилу. Вночі, розповідає жінка, у сина була гарячка. Зранку дитині стало ліпше: «Температури в принципі наразі немає. Вчора приїхали з лікарні то в меншого 38,8 була температура».

Кирил, та його старший на 2 роки брат Ілля захворіли минулого тижня, розповідає мати хлопців. 8-річному Іллі встановили діагноз «гострий бронхіт». Молодшому Кирилу сімейний лікар діагностував гостре респіраторне захворювання. Обом призначили лікування. Зі слів Катерини Гайдучик, цієї суботи у дітей знову піднялася температура. За порадою лікарки, з якою підписувала декларацію, жінка повезла синів до чергового медика.

Катерина Гайдучик, мама: «На чергуванні був тільки один черговий лікар, сімейний лікар Муц Віталій Олександрович. Він дуже довго розказував мені шо я не правильно роблю, бо в мене є свій сімейний лікар, до якого я повинна звертатися. Сказав, що отримує він гроші тільки за тих пацієнтів, які в нього зареєстрован".

8 квітня, жінка вкотре поїхала до лікарні. Каже: синів оглянув лікар, з яким родина уклала декларацію. На Віталія Муца Катерина Гайдучик написала скаргу.

«Його викликали і він знову ж таки сказав, що він не зобов’язаний оглядати дітей, ніякого вибачення не прозвучало», - сказала жінка.

Із сімейним лікарем Рожищенської райлікарні родина підписала декларацію торік у жовтні – розповідає Катерина Гайдучик. Лікар Віталій Муц, який, за словами жінки, відмовився оглянути дітей, працює у закладі на півставки, розповіла виконувачка обов’язків головного лікаря медустанови Вікторія Петровська.

Вікторія Петровська, виконувачка обов’язків головного лікаря Рожищенської ЦРЛ: «Наразі ми приймаєм всіх, чи є декларація чи не має. Ну так сталося. Це через особисті погляди лікаря. Ну, от він ще пояснення напише письмове на скаргу і після цього буде написаний наказ і винесена догана».

Із сімейним лікарем Віталієм Муцом журналісти зустрілися у Луцьку. Чоловік відмовився показувати своє обличчя.

Віталій Муц, сімейний лікар Рожищенської ЦРЛ: «Пацієнтка має свою думку я звичайно маю свою. Я не відмовляв, я рекомендував звернутися до свого лікуючого лікаря, адже вона сама згідно закону України мала право вибрати собі лікуючого лікаря».

Катерина Гайдучик каже: догани, як покарання за такий вчинок медика, достатньо.

На лікарняному з синами жінка пробуде до кінця тижня.


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Теги: лікар, відмова, хворі
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