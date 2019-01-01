Скандал на Волині: черговий лікар відмовився оглянути двох хворих дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 11:59
Лікар, який відмовився під час чергування оглянути двох хворих дітей, отримає догану.
Про це журналістам Суспільного розповіла виконувачка обов’язків головного лікаря Рожищенської районної лікарні Вікторія Петровська.
У суботу сімейний лікар, який чергував у відділенні педіатрії, зі слів мами, відмовився оглянути двох її дітей, 6-ти та 8-ми років. Вона написала на лікаря скаргу.
33-річна Катерина Гайдучик щокілька годин вимірює температуру 6-річному Кирилу. Вночі, розповідає жінка, у сина була гарячка. Зранку дитині стало ліпше: «Температури в принципі наразі немає. Вчора приїхали з лікарні то в меншого 38,8 була температура».
Кирил, та його старший на 2 роки брат Ілля захворіли минулого тижня, розповідає мати хлопців. 8-річному Іллі встановили діагноз «гострий бронхіт». Молодшому Кирилу сімейний лікар діагностував гостре респіраторне захворювання. Обом призначили лікування. Зі слів Катерини Гайдучик, цієї суботи у дітей знову піднялася температура. За порадою лікарки, з якою підписувала декларацію, жінка повезла синів до чергового медика.
Катерина Гайдучик, мама: «На чергуванні був тільки один черговий лікар, сімейний лікар Муц Віталій Олександрович. Він дуже довго розказував мені шо я не правильно роблю, бо в мене є свій сімейний лікар, до якого я повинна звертатися. Сказав, що отримує він гроші тільки за тих пацієнтів, які в нього зареєстрован".
8 квітня, жінка вкотре поїхала до лікарні. Каже: синів оглянув лікар, з яким родина уклала декларацію. На Віталія Муца Катерина Гайдучик написала скаргу.
«Його викликали і він знову ж таки сказав, що він не зобов’язаний оглядати дітей, ніякого вибачення не прозвучало», - сказала жінка.
Із сімейним лікарем Рожищенської райлікарні родина підписала декларацію торік у жовтні – розповідає Катерина Гайдучик. Лікар Віталій Муц, який, за словами жінки, відмовився оглянути дітей, працює у закладі на півставки, розповіла виконувачка обов’язків головного лікаря медустанови Вікторія Петровська.
Вікторія Петровська, виконувачка обов’язків головного лікаря Рожищенської ЦРЛ: «Наразі ми приймаєм всіх, чи є декларація чи не має. Ну так сталося. Це через особисті погляди лікаря. Ну, от він ще пояснення напише письмове на скаргу і після цього буде написаний наказ і винесена догана».
Із сімейним лікарем Віталієм Муцом журналісти зустрілися у Луцьку. Чоловік відмовився показувати своє обличчя.
Віталій Муц, сімейний лікар Рожищенської ЦРЛ: «Пацієнтка має свою думку я звичайно маю свою. Я не відмовляв, я рекомендував звернутися до свого лікуючого лікаря, адже вона сама згідно закону України мала право вибрати собі лікуючого лікаря».
Катерина Гайдучик каже: догани, як покарання за такий вчинок медика, достатньо.
На лікарняному з синами жінка пробуде до кінця тижня.
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Про це журналістам Суспільного розповіла виконувачка обов’язків головного лікаря Рожищенської районної лікарні Вікторія Петровська.
У суботу сімейний лікар, який чергував у відділенні педіатрії, зі слів мами, відмовився оглянути двох її дітей, 6-ти та 8-ми років. Вона написала на лікаря скаргу.
33-річна Катерина Гайдучик щокілька годин вимірює температуру 6-річному Кирилу. Вночі, розповідає жінка, у сина була гарячка. Зранку дитині стало ліпше: «Температури в принципі наразі немає. Вчора приїхали з лікарні то в меншого 38,8 була температура».
Кирил, та його старший на 2 роки брат Ілля захворіли минулого тижня, розповідає мати хлопців. 8-річному Іллі встановили діагноз «гострий бронхіт». Молодшому Кирилу сімейний лікар діагностував гостре респіраторне захворювання. Обом призначили лікування. Зі слів Катерини Гайдучик, цієї суботи у дітей знову піднялася температура. За порадою лікарки, з якою підписувала декларацію, жінка повезла синів до чергового медика.
Катерина Гайдучик, мама: «На чергуванні був тільки один черговий лікар, сімейний лікар Муц Віталій Олександрович. Він дуже довго розказував мені шо я не правильно роблю, бо в мене є свій сімейний лікар, до якого я повинна звертатися. Сказав, що отримує він гроші тільки за тих пацієнтів, які в нього зареєстрован".
8 квітня, жінка вкотре поїхала до лікарні. Каже: синів оглянув лікар, з яким родина уклала декларацію. На Віталія Муца Катерина Гайдучик написала скаргу.
«Його викликали і він знову ж таки сказав, що він не зобов’язаний оглядати дітей, ніякого вибачення не прозвучало», - сказала жінка.
Із сімейним лікарем Рожищенської райлікарні родина підписала декларацію торік у жовтні – розповідає Катерина Гайдучик. Лікар Віталій Муц, який, за словами жінки, відмовився оглянути дітей, працює у закладі на півставки, розповіла виконувачка обов’язків головного лікаря медустанови Вікторія Петровська.
Вікторія Петровська, виконувачка обов’язків головного лікаря Рожищенської ЦРЛ: «Наразі ми приймаєм всіх, чи є декларація чи не має. Ну так сталося. Це через особисті погляди лікаря. Ну, от він ще пояснення напише письмове на скаргу і після цього буде написаний наказ і винесена догана».
Із сімейним лікарем Віталієм Муцом журналісти зустрілися у Луцьку. Чоловік відмовився показувати своє обличчя.
Віталій Муц, сімейний лікар Рожищенської ЦРЛ: «Пацієнтка має свою думку я звичайно маю свою. Я не відмовляв, я рекомендував звернутися до свого лікуючого лікаря, адже вона сама згідно закону України мала право вибрати собі лікуючого лікаря».
Катерина Гайдучик каже: догани, як покарання за такий вчинок медика, достатньо.
На лікарняному з синами жінка пробуде до кінця тижня.
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