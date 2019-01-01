Скандал на Волині: черговий лікар відмовився оглянути двох хворих дітей. ВІДЕО





Про це журналістам Вікторія Петровська.



У суботу сімейний лікар, який чергував у відділенні педіатрії, зі слів мами, відмовився оглянути двох її дітей, 6-ти та 8-ми років. Вона написала на лікаря скаргу.



33-річна Катерина Гайдучик щокілька годин вимірює температуру 6-річному Кирилу. Вночі, розповідає жінка, у сина була гарячка. Зранку дитині стало ліпше: «Температури в принципі наразі немає. Вчора приїхали з лікарні то в меншого 38,8 була температура».



Кирил, та його старший на 2 роки брат Ілля захворіли минулого тижня, розповідає мати хлопців. 8-річному Іллі встановили діагноз «гострий бронхіт». Молодшому Кирилу сімейний лікар діагностував гостре респіраторне захворювання. Обом призначили лікування. Зі слів Катерини Гайдучик, цієї суботи у дітей знову піднялася температура. За порадою лікарки, з якою підписувала декларацію, жінка повезла синів до чергового медика.



Катерина Гайдучик, мама: «На чергуванні був тільки один черговий лікар, сімейний лікар Муц Віталій Олександрович. Він дуже довго розказував мені шо я не правильно роблю, бо в мене є свій сімейний лікар, до якого я повинна звертатися. Сказав, що отримує він гроші тільки за тих пацієнтів, які в нього зареєстрован".



8 квітня, жінка вкотре поїхала до лікарні. Каже: синів оглянув лікар, з яким родина уклала декларацію. На Віталія Муца Катерина Гайдучик написала скаргу.



«Його викликали і він знову ж таки сказав, що він не зобов’язаний оглядати дітей, ніякого вибачення не прозвучало», - сказала жінка.



Із сімейним лікарем Рожищенської райлікарні родина підписала декларацію торік у жовтні – розповідає Катерина Гайдучик. Лікар Віталій Муц, який, за словами жінки, відмовився оглянути дітей, працює у закладі на півставки, розповіла виконувачка обов’язків головного лікаря медустанови Вікторія Петровська.



Вікторія Петровська, виконувачка обов’язків головного лікаря Рожищенської ЦРЛ: «Наразі ми приймаєм всіх, чи є декларація чи не має. Ну так сталося. Це через особисті погляди лікаря. Ну, от він ще пояснення напише письмове на скаргу і після цього буде написаний наказ і винесена догана».



Із сімейним лікарем Віталієм Муцом журналісти зустрілися у Луцьку. Чоловік відмовився показувати своє обличчя.



Віталій Муц, сімейний лікар Рожищенської ЦРЛ: «Пацієнтка має свою думку я звичайно маю свою. Я не відмовляв, я рекомендував звернутися до свого лікуючого лікаря, адже вона сама згідно закону України мала право вибрати собі лікуючого лікаря».



Катерина Гайдучик каже: догани, як покарання за такий вчинок медика, достатньо.



На лікарняному з синами жінка пробуде до кінця тижня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікар, який відмовився під час чергування оглянути двох хворих дітей, отримає догану.Про це журналістам Суспільного розповіла виконувачка обов’язків головного лікаря Рожищенської районної лікарніУ суботу сімейний лікар, який чергував у відділенні педіатрії, зі слів мами, відмовився оглянути двох її дітей, 6-ти та 8-ми років. Вона написала на лікаря скаргу.33-річнащокілька годин вимірює температуру 6-річному Кирилу. Вночі, розповідає жінка, у сина була гарячка. Зранку дитині стало ліпше: «Температури в принципі наразі немає. Вчора приїхали з лікарні то в меншого 38,8 була температура».Кирил, та його старший на 2 роки брат Ілля захворіли минулого тижня, розповідає мати хлопців. 8-річному Іллі встановили діагноз «гострий бронхіт». Молодшому Кирилу сімейний лікар діагностував гостре респіраторне захворювання. Обом призначили лікування. Зі слів Катерини Гайдучик, цієї суботи у дітей знову піднялася температура. За порадою лікарки, з якою підписувала декларацію, жінка повезла синів до чергового медика.Катерина Гайдучик, мама: «На чергуванні був тільки один черговий лікар, сімейний лікар Муц Віталій Олександрович. Він дуже довго розказував мені шо я не правильно роблю, бо в мене є свій сімейний лікар, до якого я повинна звертатися. Сказав, що отримує він гроші тільки за тих пацієнтів, які в нього зареєстрован".8 квітня, жінка вкотре поїхала до лікарні. Каже: синів оглянув лікар, з яким родина уклала декларацію. На Віталія Муца Катерина Гайдучик написала скаргу.«Його викликали і він знову ж таки сказав, що він не зобов’язаний оглядати дітей, ніякого вибачення не прозвучало», - сказала жінка.Із сімейним лікарем Рожищенської райлікарні родина підписала декларацію торік у жовтні – розповідає Катерина Гайдучик. Лікар Віталій Муц, який, за словами жінки, відмовився оглянути дітей, працює у закладі на півставки, розповіла виконувачка обов’язків головного лікаря медустанови Вікторія Петровська.Вікторія Петровська, виконувачка обов’язків головного лікаря Рожищенської ЦРЛ: «Наразі ми приймаєм всіх, чи є декларація чи не має. Ну так сталося. Це через особисті погляди лікаря. Ну, от він ще пояснення напише письмове на скаргу і після цього буде написаний наказ і винесена догана».Із сімейним лікаремжурналісти зустрілися у Луцьку. Чоловік відмовився показувати своє обличчя.Віталій Муц, сімейний лікар Рожищенської ЦРЛ: «Пацієнтка має свою думку я звичайно маю свою. Я не відмовляв, я рекомендував звернутися до свого лікуючого лікаря, адже вона сама згідно закону України мала право вибрати собі лікуючого лікаря».Катерина Гайдучик каже: догани, як покарання за такий вчинок медика, достатньо.На лікарняному з синами жінка пробуде до кінця тижня.

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