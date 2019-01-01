П'яний водій на бусі ганяв трасою на Волині
Сьогодні, 12:11
На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне патрульні виявили п’яного водія.
Так, поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Transporter за порушення правил дорожнього руху, а саме перевищення швидкості в населеному пункті, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Під час спілкування з 36-річним водієм інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння (запах алкоголю з порожнини рота; порушення координації рухів; порушення мови).
Результат – 2,59 проміле, що у 13 разів перевищує допустиму норму.
На правопорушника склали відповідні матеріали.
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Так, поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Transporter за порушення правил дорожнього руху, а саме перевищення швидкості в населеному пункті, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Під час спілкування з 36-річним водієм інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння (запах алкоголю з порожнини рота; порушення координації рухів; порушення мови).
Результат – 2,59 проміле, що у 13 разів перевищує допустиму норму.
На правопорушника склали відповідні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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