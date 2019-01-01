П'яний водій на бусі ганяв трасою на Волині





Так, поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Transporter за порушення правил дорожнього руху, а саме перевищення швидкості в населеному пункті, - інформує патрульна поліція Волинської області.



Під час спілкування з 36-річним водієм інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння (запах алкоголю з порожнини рота; порушення координації рухів; порушення мови).



Результат – 2,59 проміле, що у 13 разів перевищує допустиму норму.



На правопорушника склали відповідні матеріали.

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