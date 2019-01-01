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П'яний водій на бусі ганяв трасою на Волині

П'яний водій на бусі ганяв трасою на Волині
На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне патрульні виявили п’яного водія.

Так, поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Transporter за порушення правил дорожнього руху, а саме перевищення швидкості в населеному пункті, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Під час спілкування з 36-річним водієм інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння (запах алкоголю з порожнини рота; порушення координації рухів; порушення мови).

Результат – 2,59 проміле, що у 13 разів перевищує допустиму норму.

На правопорушника склали відповідні матеріали.

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Теги: патрульний, п’яний, водій
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