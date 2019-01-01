Де у Луцьку та на Волині не буде світла 11 квітня





Камінь-Каширський район



1. 09:30 – 17:00

К-Каширське МСТ (магазин), ПП Куцик Ю.Л. с.Видерта, вул.. Ковельська



Луцький район



1. 9:30-17:00

ФАП – с. Буків с. Буків вул. Селищна, Зарічна



Любомльський та Шацький райони



1. 10:00 – 17:00

с.Забужжя вул. Шкільна, Центральна





місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00 Офіс Воробей, перукарня «Феміда», Дантист, магазин «Ваші двері», магазин «Родинна ковбаска», Ветеринарна допомога, перукарня «Міледі» м.Нововолинськ

вул.Гагаріна, 1

вул.Грушевського, 11, 13

вул.Небесної сотні, 2

2. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-10 09:00-17:00 Банк «Аваль», магазини: «Адель», «Марія», «Євродек», «Світ канцелярії», агенція «Мір тур» м.Нововолинськ

вул.Гагаріна, 2, 4

вул.Грушевського, 9

п-т Перемоги, 4





Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ від ТП-448 9:00-17:00 смт.Дубище станція обеззалізнення води

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста

4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги

5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова

6. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)

7. ПЛ-10 кВ Л34-01 після ЛР-81 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ, ГРП-2, магазин, зернотік, ППМ, торговий кіоск, ФАП, церква, зернотік. с.Любче (повністю)

8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна

9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна

10. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128



Старовижівський район



1. ПЛ-10кВ Л-57-04 від ЛР-123 9:00-17:00 Школа, магазин с Рокита-повністю

2. КТП-130 9:00-17:00 с Рокита хутір Корені, Пасіка

3. КТП-155 10:00-17:00 смт Ст Вижівка, вул Зелена Брідківська, с Брідки вул Мирна, Лугова







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 11 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:30 – 17:00К-Каширське МСТ (магазин), ПП Куцик Ю.Л. с.Видерта, вул.. Ковельська1. 9:30-17:00ФАП – с. Буків с. Буків вул. Селищна, Зарічна1. 10:00 – 17:00с.Забужжя вул. Шкільна, Центральна1. 09:00-17:00 Офіс Воробей, перукарня «Феміда», Дантист, магазин «Ваші двері», магазин «Родинна ковбаска», Ветеринарна допомога, перукарня «Міледі» м.Нововолинськвул.Гагаріна, 1вул.Грушевського, 11, 13вул.Небесної сотні, 22. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-10 09:00-17:00 Банк «Аваль», магазини: «Адель», «Марія», «Євродек», «Світ канцелярії», агенція «Мір тур» м.Нововолинськвул.Гагаріна, 2, 4вул.Грушевського, 9п-т Перемоги, 41. ПЛ-0,4 кВ від ТП-448 9:00-17:00 смт.Дубище станція обеззалізнення води2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова6. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)7. ПЛ-10 кВ Л34-01 після ЛР-81 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ, ГРП-2, магазин, зернотік, ППМ, торговий кіоск, ФАП, церква, зернотік. с.Любче (повністю)8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна10. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-1281. ПЛ-10кВ Л-57-04 від ЛР-123 9:00-17:00 Школа, магазин с Рокита-повністю2. КТП-130 9:00-17:00 с Рокита хутір Корені, Пасіка3. КТП-155 10:00-17:00 смт Ст Вижівка, вул Зелена Брідківська, с Брідки вул Мирна, Лугова

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