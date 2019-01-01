Де у Луцьку та на Волині не буде світла 11 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині 11 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
К-Каширське МСТ (магазин), ПП Куцик Ю.Л. с.Видерта, вул.. Ковельська
Луцький район
1. 9:30-17:00
ФАП – с. Буків с. Буків вул. Селищна, Зарічна
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 – 17:00
с.Забужжя вул. Шкільна, Центральна
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00 Офіс Воробей, перукарня «Феміда», Дантист, магазин «Ваші двері», магазин «Родинна ковбаска», Ветеринарна допомога, перукарня «Міледі» м.Нововолинськ
вул.Гагаріна, 1
вул.Грушевського, 11, 13
вул.Небесної сотні, 2
2. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-10 09:00-17:00 Банк «Аваль», магазини: «Адель», «Марія», «Євродек», «Світ канцелярії», агенція «Мір тур» м.Нововолинськ
вул.Гагаріна, 2, 4
вул.Грушевського, 9
п-т Перемоги, 4
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від ТП-448 9:00-17:00 смт.Дубище станція обеззалізнення води
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
6. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)
7. ПЛ-10 кВ Л34-01 після ЛР-81 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ, ГРП-2, магазин, зернотік, ППМ, торговий кіоск, ФАП, церква, зернотік. с.Любче (повністю)
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
10. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-57-04 від ЛР-123 9:00-17:00 Школа, магазин с Рокита-повністю
2. КТП-130 9:00-17:00 с Рокита хутір Корені, Пасіка
3. КТП-155 10:00-17:00 смт Ст Вижівка, вул Зелена Брідківська, с Брідки вул Мирна, Лугова
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Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
К-Каширське МСТ (магазин), ПП Куцик Ю.Л. с.Видерта, вул.. Ковельська
Луцький район
1. 9:30-17:00
ФАП – с. Буків с. Буків вул. Селищна, Зарічна
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 – 17:00
с.Забужжя вул. Шкільна, Центральна
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00 Офіс Воробей, перукарня «Феміда», Дантист, магазин «Ваші двері», магазин «Родинна ковбаска», Ветеринарна допомога, перукарня «Міледі» м.Нововолинськ
вул.Гагаріна, 1
вул.Грушевського, 11, 13
вул.Небесної сотні, 2
2. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-10 09:00-17:00 Банк «Аваль», магазини: «Адель», «Марія», «Євродек», «Світ канцелярії», агенція «Мір тур» м.Нововолинськ
вул.Гагаріна, 2, 4
вул.Грушевського, 9
п-т Перемоги, 4
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від ТП-448 9:00-17:00 смт.Дубище станція обеззалізнення води
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
6. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)
7. ПЛ-10 кВ Л34-01 після ЛР-81 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ, ГРП-2, магазин, зернотік, ППМ, торговий кіоск, ФАП, церква, зернотік. с.Любче (повністю)
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
10. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-57-04 від ЛР-123 9:00-17:00 Школа, магазин с Рокита-повністю
2. КТП-130 9:00-17:00 с Рокита хутір Корені, Пасіка
3. КТП-155 10:00-17:00 смт Ст Вижівка, вул Зелена Брідківська, с Брідки вул Мирна, Лугова
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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