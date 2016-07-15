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У Луцьку знайшли таємний сховок у землі, де чоловік зберігав гранати і патрони. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку знайшли таємний сховок у землі, де чоловік зберігав гранати і патрони. ФОТО. ВІДЕО
Поліцейські вилучили у 34-річного лучанина боєприпаси.

Так, на вулиці Глушець у Луцьку виявили місце, де правопорушник таємно зберігав два корпуси гранати «РГД-5» і запали до них, 79 патронів калібру 5,45 мм та 95 патронів калібру 7,62 мм.

Спеціалісти та кінолог вибухотехнічного відділу поліції області належним чином оглянули місце схованки та доставили вилучені боєприпаси на відповідальне зберігання.

«Вирішується питання про оголошення правопорушнику про підозру в скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження з боєприпасами. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига.

Відомо, що зловмисника неодноразово вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Досудове розслідування триває.
У Луцьку знайшли таємний сховок у землі, де чоловік зберігав гранати і патрони. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку знайшли таємний сховок у землі, де чоловік зберігав гранати і патрони. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку знайшли таємний сховок у землі, де чоловік зберігав гранати і патрони. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку знайшли таємний сховок у землі, де чоловік зберігав гранати і патрони. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку знайшли таємний сховок у землі, де чоловік зберігав гранати і патрони. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: лучанин, боєприпаси
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