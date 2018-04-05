У Луцьку біля «Променя» встановлюють гігантську писанку. ФОТО
Сьогодні, 13:46
У Луцьку біля розважального центру «Промінь», що на проспекті Президента Грушевського, почали монтаж гігантської великодньої писанки.
Встановлювати символ пасхальних свят розпочали 10 квітня.
Металева конструкція із підсвіткою у корпоративних кольорах РЦ вже традиційно стоятиме перед головним входом до «Променя» та, ймовірно, знову буде однією з улюблених святкових фотозон для лучан та гостей нашого міста.
Нагадаємо, до Великодня у Луцьку проведуть тематичне декорування вулиці Лесі Українки і Театрального майдану для організацій арт-території «Весняна вулиця» та «Великодня писанка». Уже відомо, у кого і за скільки купуватимуть гігантські яйця, щоб прикрасити головну площу міста.
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Встановлювати символ пасхальних свят розпочали 10 квітня.
Металева конструкція із підсвіткою у корпоративних кольорах РЦ вже традиційно стоятиме перед головним входом до «Променя» та, ймовірно, знову буде однією з улюблених святкових фотозон для лучан та гостей нашого міста.
Нагадаємо, до Великодня у Луцьку проведуть тематичне декорування вулиці Лесі Українки і Театрального майдану для організацій арт-території «Весняна вулиця» та «Великодня писанка». Уже відомо, у кого і за скільки купуватимуть гігантські яйця, щоб прикрасити головну площу міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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