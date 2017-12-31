На «Ягодині» затримали викрадену в Бельгії автівку
Сьогодні, 13:20
В пункті пропуску «Ягодин» прикордонники затримали автомобіль Peugeot, який був у розшуку.
Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що автомобіль з початку цього року перебуває у міжнародному розшуку та був викрадений у Бельгії, - інформує Держприкордонслужба України.
По цьому факту прикордонники проінформували Укрбюро Інтерполу в м. Києві, автомобіль передані співробітникам Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що автомобіль з початку цього року перебуває у міжнародному розшуку та був викрадений у Бельгії, - інформує Держприкордонслужба України.
По цьому факту прикордонники проінформували Укрбюро Інтерполу в м. Києві, автомобіль передані співробітникам Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку біля «Променя» встановлюють гігантську писанку. ФОТО
Сьогодні, 13:46
На «Ягодині» затримали викрадену в Бельгії автівку
Сьогодні, 13:20
У Луцьку знайшли таємний сховок у землі, де чоловік зберігав гранати і патрони. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:41