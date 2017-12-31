На «Ягодині» затримали викрадену в Бельгії автівку





Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що автомобіль з початку цього року перебуває у міжнародному розшуку та був викрадений у Бельгії, - інформує



По цьому факту прикордонники проінформували Укрбюро Інтерполу в м. Києві, автомобіль передані співробітникам Національної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску «Ягодин» прикордонники затримали автомобіль Peugeot, який був у розшуку.Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що автомобіль з початку цього року перебуває у міжнародному розшуку та був викрадений у Бельгії, - інформує Держприкордонслужба України.По цьому факту прикордонники проінформували Укрбюро Інтерполу в м. Києві, автомобіль передані співробітникам Національної поліції.

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