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Показали зсередини кафе, яке відкрили замість «Космосу». ФОТО

Показали зсередини кафе, яке відкрили замість «Космосу». ФОТО
У мережі опублікували фото «Famiлі кафе», яке на вулиці Євгена Коновальця, 1Б відкрили замість вже відомого у Луцьку закладу «Космос».

Світлини кафе зсередини опублікувала у соцмережі Світлана Коваленко.

Так, з фото видно, що кафе оформили у біло-синіх кольорах. В інтер'єрі обрали стиль мінімалізму.

Зауважимо, що оновлене кафе запрацювало минулої суботи, 6 квітня.

Нагадаємо, Інформаційне агентство ВолиньPost повідомляло, що на місці відомого у Луцьку кафе «Космос» відкрили «Famiлі кафе». Власники закладу оновили фасад приміщення.

Показали зсередини кафе, яке відкрили замість «Космосу». ФОТО
Показали зсередини кафе, яке відкрили замість «Космосу». ФОТО
Показали зсередини кафе, яке відкрили замість «Космосу». ФОТО
Показали зсередини кафе, яке відкрили замість «Космосу». ФОТО
Показали зсередини кафе, яке відкрили замість «Космосу». ФОТО
Показали зсередини кафе, яке відкрили замість «Космосу». ФОТО

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Теги: Космос, кафе, Луцьк, дизайн
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