Показали зсередини кафе, яке відкрили замість «Космосу». ФОТО
Сьогодні, 14:23
У мережі опублікували фото «Famiлі кафе», яке на вулиці Євгена Коновальця, 1Б відкрили замість вже відомого у Луцьку закладу «Космос».
Світлини кафе зсередини опублікувала у соцмережі Світлана Коваленко.
Так, з фото видно, що кафе оформили у біло-синіх кольорах. В інтер'єрі обрали стиль мінімалізму.
Зауважимо, що оновлене кафе запрацювало минулої суботи, 6 квітня.
Нагадаємо, Інформаційне агентство ВолиньPost повідомляло, що на місці відомого у Луцьку кафе «Космос» відкрили «Famiлі кафе». Власники закладу оновили фасад приміщення.
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Світлини кафе зсередини опублікувала у соцмережі Світлана Коваленко.
Так, з фото видно, що кафе оформили у біло-синіх кольорах. В інтер'єрі обрали стиль мінімалізму.
Зауважимо, що оновлене кафе запрацювало минулої суботи, 6 квітня.
Нагадаємо, Інформаційне агентство ВолиньPost повідомляло, що на місці відомого у Луцьку кафе «Космос» відкрили «Famiлі кафе». Власники закладу оновили фасад приміщення.
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