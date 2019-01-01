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На Волині молодий водій, здаючи назад, переїхав жінку

На Волині молодий водій, здаючи назад, переїхав жінку
Учора, 9 квітня, у Камені-Каширському 25-річний житель цього ж району переїхав 39-річну жінку.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Відомо, що водій, рухаючись заднім ходом автомобілем КІА, допустив наїзд на місцеву жительку. Жінку госпіталізували.

За фактом ДТП поліція відомості внесла до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Триває перевірка.



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Теги: аварія, Камінь-Каширський, Волинь
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