Вибухівка, наркоторговці і обшуки: як на Волині минув рейд містом
Сьогодні, 14:59
Працівники Нововолинського відділення поліції за участю Нацгвардії під час патрулювання містом провели ряд оперативних заходів: здійснили 10 обшуків, відпрацювали місця прийому металобрухту, склали протоколи на торгівлю в незаконних місцях, затримали наркоторговців.
Керівник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук повідомив, що роботу почали ще о 5-й ранку 10-го квітня , – пише «Буг».
Головний поліцейський розповів, що провели 10 санкціонованих обшуків, а до відпрацювання залучили близько 50 чоловік.
Правоохоронці управління протидії наркозлочинності Волинської області разом із нововолинськими колегами затримали наркоторговців то провели обшук в квартирі. Попередньо відбулися оперативні закупівлі.
Окрім того, з іншого помешкання вилучили крадені речі. Встановлюють осіб, причетних до крадіжок.
В одній із квартир знайшли вибухонебезпечну речовину. Після проведення експертизи вирішуватимуть питання про притягнення до відповідальності за незаконне зберігання боєприпасів.
Також патрульні поліцейські за участі Нацгвардії склали кілька протоколів за порушення правил дорожнього руху. Серед них – два за водіння в нетверезому стані.
Склали протоколи за торгівлю у невизначених місцях неподалік ринку, що біля стадіону. Представники міської влади провели роз’яснювальні роботи з приводу того, що на території ринку є спеціальні зручні прилавки, а торгувати їжею з асфальту понад дорогою, де їздять автомобілі, – небезпечно.
Галащук повідомив, що відпрацювали 8 місць прийому металобрухту. Вилучили речі, які приносили на скупку, встановлюється джерело їхнього надходження.
Окрім того, знайшли особу, яка вже місяць перебувала в розшуку за підозрою у вчиненні крадіжки велосипеда з житла.
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Керівник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук повідомив, що роботу почали ще о 5-й ранку 10-го квітня , – пише «Буг».
Головний поліцейський розповів, що провели 10 санкціонованих обшуків, а до відпрацювання залучили близько 50 чоловік.
Правоохоронці управління протидії наркозлочинності Волинської області разом із нововолинськими колегами затримали наркоторговців то провели обшук в квартирі. Попередньо відбулися оперативні закупівлі.
Окрім того, з іншого помешкання вилучили крадені речі. Встановлюють осіб, причетних до крадіжок.
В одній із квартир знайшли вибухонебезпечну речовину. Після проведення експертизи вирішуватимуть питання про притягнення до відповідальності за незаконне зберігання боєприпасів.
Також патрульні поліцейські за участі Нацгвардії склали кілька протоколів за порушення правил дорожнього руху. Серед них – два за водіння в нетверезому стані.
Склали протоколи за торгівлю у невизначених місцях неподалік ринку, що біля стадіону. Представники міської влади провели роз’яснювальні роботи з приводу того, що на території ринку є спеціальні зручні прилавки, а торгувати їжею з асфальту понад дорогою, де їздять автомобілі, – небезпечно.
Галащук повідомив, що відпрацювали 8 місць прийому металобрухту. Вилучили речі, які приносили на скупку, встановлюється джерело їхнього надходження.
Окрім того, знайшли особу, яка вже місяць перебувала в розшуку за підозрою у вчиненні крадіжки велосипеда з житла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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