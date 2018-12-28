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Врятували ноги від ампутації: волинські лікарі провели складну операцію на судинах. ФОТО 18+

Врятували ноги від ампутації: волинські лікарі провели складну операцію на судинах. ФОТО 18+
У Ковельському МТМО провели складну операцію на судинах.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Бригада лікарів, яку очолив судинний хірург Олександр Голуб, провела складну операцію на судинах нижніх кінцівок – перехресне стегново-стегнове алошунтування. Тобто, лікарі здійснили пуск крові штучною судиною в обхід перешкоди.

За словами медиків, пацієнт отримав шанс на подальше повноцінне життя, адже прогресування цієї патології може привести до ампутації кінцівок.
Врятували ноги від ампутації: волинські лікарі провели складну операцію на судинах. ФОТО 18+
Врятували ноги від ампутації: волинські лікарі провели складну операцію на судинах. ФОТО 18+

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Теги: медицина, операція
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