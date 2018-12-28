Врятували ноги від ампутації: волинські лікарі провели складну операцію на судинах. ФОТО 18+





Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.



Бригада лікарів, яку очолив судинний хірург Олександр Голуб, провела складну операцію на судинах нижніх кінцівок – перехресне стегново-стегнове алошунтування. Тобто, лікарі здійснили пуск крові штучною судиною в обхід перешкоди.



За словами медиків, пацієнт отримав шанс на подальше повноцінне життя, адже прогресування цієї патології може привести до ампутації кінцівок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському МТМО провели складну операцію на судинах.Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.Бригада лікарів, яку очолив судинний хірург, провела складну операцію на судинах нижніх кінцівок – перехресне стегново-стегнове алошунтування. Тобто, лікарі здійснили пуск крові штучною судиною в обхід перешкоди.За словами медиків, пацієнт отримав шанс на подальше повноцінне життя, адже прогресування цієї патології може привести до ампутації кінцівок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію