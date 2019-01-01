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Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками

Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками
Волинські патрульні взяли участь у соціальному проекті - фотографувалися з безпритульними псами заради пошуку для них домівок.

Про це йдеться на сторінці поліції у Facebook.

Для волинських патрульних - це перша фотосесія на таку тематику. Вони переконані: тварини заслуговують належного ставлення.

"Тож закликаємо не викидати собак чи котів на вулицю, дбати про тварин, а також по можливості брати собак з комунального підприємства, що на вулиці Мамсурова, до себе додому", - йдеться у повідомленні.

Якщо ви станете свідком неналежного або жорстокого поводження з тваринами, повідомляйте поліцію за номером "102".

До слова, цьогоріч до поліції надійшло 3 повідомлення про жорстоке поводження з тваринами з Ковеля та 4 – з Луцька.
Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками
Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками
Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками
Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками
Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками
Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками
Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками
Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками
Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками
Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками
Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками
Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками
Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками
Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками

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Теги: соціальний проект, тварини, патрульні, Ласка
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Коментарі 1
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Волинські патрульні не беруть хабарів! Коли вони садять водіїв у свої патрульні машини - це не для передачі хабаря.
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