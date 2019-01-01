Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками

Волинські патрульні взяли участь у соціальному проекті - фотографувалися з безпритульними псами заради пошуку для них домівок.Про це йдеться на сторінці поліції у Facebook.Для волинських патрульних - це перша фотосесія на таку тематику. Вони переконані: тварини заслуговують належного ставлення."Тож закликаємо не викидати собак чи котів на вулицю, дбати про тварин, а також по можливості брати собак з комунального підприємства, що на вулиці Мамсурова, до себе додому", - йдеться у повідомленні.Якщо ви станете свідком неналежного або жорстокого поводження з тваринами, повідомляйте поліцію за номером "102".До слова, цьогоріч до поліції надійшло 3 повідомлення про жорстоке поводження з тваринами з Ковеля та 4 – з Луцька.