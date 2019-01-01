Добро робити легко: як волинські патрульні фотографувалися з безпритульними песиками
Сьогодні, 18:43
Волинські патрульні взяли участь у соціальному проекті - фотографувалися з безпритульними псами заради пошуку для них домівок.
Про це йдеться на сторінці поліції у Facebook.
Для волинських патрульних - це перша фотосесія на таку тематику. Вони переконані: тварини заслуговують належного ставлення.
"Тож закликаємо не викидати собак чи котів на вулицю, дбати про тварин, а також по можливості брати собак з комунального підприємства, що на вулиці Мамсурова, до себе додому", - йдеться у повідомленні.
Якщо ви станете свідком неналежного або жорстокого поводження з тваринами, повідомляйте поліцію за номером "102".
До слова, цьогоріч до поліції надійшло 3 повідомлення про жорстоке поводження з тваринами з Ковеля та 4 – з Луцька.
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Про це йдеться на сторінці поліції у Facebook.
Для волинських патрульних - це перша фотосесія на таку тематику. Вони переконані: тварини заслуговують належного ставлення.
"Тож закликаємо не викидати собак чи котів на вулицю, дбати про тварин, а також по можливості брати собак з комунального підприємства, що на вулиці Мамсурова, до себе додому", - йдеться у повідомленні.
Якщо ви станете свідком неналежного або жорстокого поводження з тваринами, повідомляйте поліцію за номером "102".
До слова, цьогоріч до поліції надійшло 3 повідомлення про жорстоке поводження з тваринами з Ковеля та 4 – з Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Волинські патрульні не беруть хабарів! Коли вони садять водіїв у свої патрульні машини - це не для передачі хабаря.
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