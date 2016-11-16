Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Сьогодні, 19:17
Волинський фотограф Сергій Палько показав весняну красу сіл.
Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
За словами фотомитця, сільські пейзажі Волині зроблені в Ківерцівському, Рожищанському і Маневицькому районах в квітні 2018 і 2019 років.
Фотографував мальовничі пейзажі Сергій Палько під час невеликих велоподорожей.
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Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
За словами фотомитця, сільські пейзажі Волині зроблені в Ківерцівському, Рожищанському і Маневицькому районах в квітні 2018 і 2019 років.
Фотографував мальовничі пейзажі Сергій Палько під час невеликих велоподорожей.
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