Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО

Сергій Палько показав весняну красу сіл.



Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.



За словами фотомитця, сільські пейзажі Волині зроблені в Ківерцівському, Рожищанському і Маневицькому районах в квітні 2018 і 2019 років.



Фотографував мальовничі пейзажі Сергій Палько під час невеликих велоподорожей.



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