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Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО

Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Волинський фотограф Сергій Палько показав весняну красу сіл.

Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За словами фотомитця, сільські пейзажі Волині зроблені в Ківерцівському, Рожищанському і Маневицькому районах в квітні 2018 і 2019 років.

Фотографував мальовничі пейзажі Сергій Палько під час невеликих велоподорожей.
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО
Мальовничі села в об'єктиві волинського фотографа. ФОТО

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Теги: пейзажі, села, Волинь
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