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Іноземець через ревнощі забив лучанина палицею

Іноземець через ревнощі забив лучанина палицею
У Ратнівському районі Волині іноземець побив лучанина палицею. Постраждалий помер дорогою до лікарні.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Трагедія трапилася учора, 9 квітня, в одному із сіл Ратнівського району. На ґрунті ревнощів, за місцем свого проживання 56-річний громадянин іншої держави палицею побив 43-річного жителя Луцька. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер по дорозі до медичного закладу. Зловмисник з місця пригоди втік.

Співробітники поліції, аби не допустити втечі правопорушника через державний кордон, оперативно орієнтували про подію прикордонників. Правоохоронці виставили блокпости. Менше ніж за добу зловмисника затримали.

«Наразі слідчі повідомили іноземцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб», – повідомив начальник Ратнівського відділу поліції Володимир Канонік.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.


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Теги: кримінал, смерть
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