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П'яний волинянин, аби уникнути покарання, давав хабар патрульним

П'яний волинянин, аби уникнути покарання, давав хабар патрульним
У Турійську патрулі зупинили автомобіль Citroen Jumper, водій якого був п'яним і давав хабар поліцейським, аби уникнути покарання.

Під час перевірки документів поліцейські виявили, що водій, 33-річний житель Ковеля, перебуває у стані алкогольного сп’яніння - інформує ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці на правопорушника склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП. Під час оформлення документів ковельчанин надав поліцейським неправомірну вигоду. Факт правопорушення належним чином задокументували.

Нині вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Триває перевірка.



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Теги: хабар, патрульний, водій
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