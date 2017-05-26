Волинянин «влетів» на 10 000 гривень штрафу і рік не зможе кермувати через п'яне водіння
Сьогодні, 20:40
У Любешівському районі Волині суд визнав винним 36-річного водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.
Патрульні затримали нетверезого водія «ВАЗ-2106» на початку січня.
Водій мав ознаки алкосп’яніння та погодився пройти огляд на стан сп’яніння у Любешівській ЦРЛ. Результат тесту засвідчив, що чоловік був нетверезим.
Працівники поліції оформили адміністративні матеріали на водія автомобіля за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
Розгляд справи здійснив Любешівський районний суд у березні цього року та виніс рішення про накладення штрафу у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів, що становить 10 тисяч 200 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами терміном на 1 рік.
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Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.
Патрульні затримали нетверезого водія «ВАЗ-2106» на початку січня.
Водій мав ознаки алкосп’яніння та погодився пройти огляд на стан сп’яніння у Любешівській ЦРЛ. Результат тесту засвідчив, що чоловік був нетверезим.
Працівники поліції оформили адміністративні матеріали на водія автомобіля за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
Розгляд справи здійснив Любешівський районний суд у березні цього року та виніс рішення про накладення штрафу у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів, що становить 10 тисяч 200 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами терміном на 1 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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