Волинянин «влетів» на 10 000 гривень штрафу і рік не зможе кермувати через п'яне водіння

У Любешівському районі Волині суд визнав винним 36-річного водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.Патрульні затримали нетверезого водія «ВАЗ-2106» на початку січня.Водій мав ознаки алкосп’яніння та погодився пройти огляд на стан сп’яніння у Любешівській ЦРЛ. Результат тесту засвідчив, що чоловік був нетверезим.Працівники поліції оформили адміністративні матеріали на водія автомобіля за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.Розгляд справи здійснив Любешівський районний суд у березні цього року та виніс рішення про накладення штрафу у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів, що становить 10 тисяч 200 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами терміном на 1 рік.