вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин «влетів» на 10 000 гривень штрафу і рік не зможе кермувати через п'яне водіння

У Любешівському районі Волині суд визнав винним 36-річного водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.

Патрульні затримали нетверезого водія «ВАЗ-2106» на початку січня.
Водій мав ознаки алкосп’яніння та погодився пройти огляд на стан сп’яніння у Любешівській ЦРЛ. Результат тесту засвідчив, що чоловік був нетверезим.

Працівники поліції оформили адміністративні матеріали на водія автомобіля за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Розгляд справи здійснив Любешівський районний суд у березні цього року та виніс рішення про накладення штрафу у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів, що становить 10 тисяч 200 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами терміном на 1 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, п'яний за кермом
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька пенсіонерка закликає голосувати свідомо. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
На «Укрзалізниці» – нові правила: відтепер до потягів пускатимуть не всіх
Сьогодні, 21:00
Волинянин «влетів» на 10 000 гривень штрафу і рік не зможе кермувати через п'яне водіння
Сьогодні, 20:40
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 квітня
Сьогодні, 20:05
На ток-шоу «Протилежний Погляд» говоритимуть про міські ринки
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Луцького військового комісара судять за керування авто «під градусом» Луцького військового комісара судять за керування авто «під градусом»
04 квітень, 17:43
Волинянина, який гасав п’яним за кермом, оштрафували і позбавили прав Волинянина, який гасав п’яним за кермом, оштрафували і позбавили прав
18 лютий, 15:30
У Луцьку пікетують суд через п’яних водіїв. ОНОВЛЕНО У Луцьку пікетують суд через п’яних водіїв. ОНОВЛЕНО
26 травень, 2017, 08:59
П’яний за кермом без покарання: суд у справі замдиректора «Мотору» П’яний за кермом без покарання: суд у справі замдиректора «Мотору»
30 квітень, 2017, 15:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками
09 квітень, 18:41
 1
9 квітня – яке сьогодні свято і чому категорично забороняться сваритись в цей день
09 квітень, 10:08
 1
Луцька пенсіонерка закликає голосувати свідомо. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
 0
На «Укрзалізниці» – нові правила: відтепер до потягів пускатимуть не всіх
Сьогодні, 21:00
 0
Волинянин «влетів» на 10 000 гривень штрафу і рік не зможе кермувати через п'яне водіння
Сьогодні, 20:40
 0
Медіа
відео
1/8