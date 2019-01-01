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На Волині «накрили» точку з фальсифікованим алкоголем на півмільйона гривень

На Волині «накрили» точку з фальсифікованим алкоголем на півмільйона гривень
На Волині вилучили фальсифіковану алкогольну продукцію на суму понад 500 000 гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Працівники оперативного та слідчого управлінь ГУ Державної фіскальної служби в області за процесуального керівництва прокуратури провели санкціонований огляд домоволодіння мешканця селища Ратне, у ході якого виявили й вилучено понад 7 000 літрів спиртовмісної суміші та обладнання для її виробництва і зберігання на загальну суму понад 500 000 гривень.

Нині вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконного промислу, до передбаченої законом відповідальності. Триває досудове розслідування.
На Волині «накрили» точку з фальсифікованим алкоголем на півмільйона гривень
На Волині «накрили» точку з фальсифікованим алкоголем на півмільйона гривень
На Волині «накрили» точку з фальсифікованим алкоголем на півмільйона гривень

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Теги: алкоголь, фальсифікат
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