На Волині «накрили» точку з фальсифікованим алкоголем на півмільйона гривень

На Волині вилучили фальсифіковану алкогольну продукцію на суму понад 500 000 гривень.Про це повідомляє прес-служба прокуратури.Працівники оперативного та слідчого управлінь ГУ Державної фіскальної служби в області за процесуального керівництва прокуратури провели санкціонований огляд домоволодіння мешканця селища Ратне, у ході якого виявили й вилучено понад 7 000 літрів спиртовмісної суміші та обладнання для її виробництва і зберігання на загальну суму понад 500 000 гривень.Нині вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконного промислу, до передбаченої законом відповідальності. Триває досудове розслідування.