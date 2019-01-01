У Володимирі знову включили опалення
Сьогодні, 17:54
У Володимирі-Волинському відновлюють опалювальний сезон.
Про це інформує підприємство теплових мереж "Володимир-Волинськтеплокомуненерго" у мережі facebook.
Відтак, теплі батареї у домівках місцевих мешканців будуть вже сьогодні, 10 квітня.
"Враховуючи пониження температурних показників зовнішнього середовища, згідно з розпорядженням міського голови, ПТМ «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» відновлює опалювальний сезон 2018-2019 рр та подачу гарячої води (згідно графіку) з 10 квітня 2019 року, для всіх категорій споживачів", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує підприємство теплових мереж "Володимир-Волинськтеплокомуненерго" у мережі facebook.
Відтак, теплі батареї у домівках місцевих мешканців будуть вже сьогодні, 10 квітня.
"Враховуючи пониження температурних показників зовнішнього середовища, згідно з розпорядженням міського голови, ПТМ «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» відновлює опалювальний сезон 2018-2019 рр та подачу гарячої води (згідно графіку) з 10 квітня 2019 року, для всіх категорій споживачів", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині відбудеться чемпіонат з риболовлі
Сьогодні, 18:18
Лучанка, яка перетворила квартиру на смердючий розплідник тарганів, не пустила комісію
Сьогодні, 17:59
У Володимирі знову включили опалення
Сьогодні, 17:54