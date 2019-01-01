У Володимирі знову включили опалення





Про це інформує підприємство теплових мереж "Володимир-Волинськтеплокомуненерго" у мережі facebook.



Відтак, теплі батареї у домівках місцевих мешканців будуть вже сьогодні, 10 квітня.



"Враховуючи пониження температурних показників зовнішнього середовища, згідно з розпорядженням міського голови, ПТМ «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» відновлює опалювальний сезон 2018-2019 рр та подачу гарячої води (згідно графіку) з 10 квітня 2019 року, для всіх категорій споживачів", - йдеться у повідомлені.



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