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У Володимирі знову включили опалення

У Володимирі знову включили опалення
У Володимирі-Волинському відновлюють опалювальний сезон.

Про це інформує підприємство теплових мереж "Володимир-Волинськтеплокомуненерго" у мережі facebook.

Відтак, теплі батареї у домівках місцевих мешканців будуть вже сьогодні, 10 квітня.

"Враховуючи пониження температурних показників зовнішнього середовища, згідно з розпорядженням міського голови, ПТМ «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» відновлює опалювальний сезон 2018-2019 рр та подачу гарячої води (згідно графіку) з 10 квітня 2019 року, для всіх категорій споживачів", - йдеться у повідомлені.

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Теги: тепло, батареї, опалення
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