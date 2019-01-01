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Учасники АТО посадили новий ліс на Волині

Учасники АТО посадили новий ліс на Волині
Кожної весни лісівники висаджують молодий ліс. Та з кожним роком все більше охочих приєднуються допомогти. Так, у Локачинському районі ліс садили учасники АТО та працівники сільради.

Про це пише прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Працівники державного підприємства «СЛАП «Локачіагроліс» разом із працівниками Дорогиничівської сільської ради та жителями Локачинського району, зокрема учасниками АТО, засадили лісовими культурами площу більше одного гектара. Усього посадили близько 7 тисяч саджанців сосни, ялини, берези, модрини та дуба.

Головний лісничий Василь Савчук та інженер лісових культур підприємства Вікторія Юшко розповіли учасникам акції про важливість створення та збереження лісових насаджень.

Для колективу посадка лісу стала водночас приємною та корисною справою.

На завершення директор ДП «СЛАП «Локачіагроліс» Андрій Хамежук щиро подякував активній громадськості за допомогу лісівникам у створенні лісу та небайдужість до роботи людей у цій галузі.

Учасники АТО посадили новий ліс на Волині
Учасники АТО посадили новий ліс на Волині
Учасники АТО посадили новий ліс на Волині
Учасники АТО посадили новий ліс на Волині

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Теги: Локачинський район, Вікторія Юшко, Василь Савчук, Андрій Хамежук, ліс
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