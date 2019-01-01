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Луцька пенсіонерка закликає голосувати свідомо. ВІДЕО

Луцька пенсіонерка закликає голосувати свідомо. ВІДЕО
Напередодні другого туру президентських виборів Громадянський Рух «СВІДОМІ» у рамках інформаційної кампанії «Голосуй свідомо» продовжує закликати лучан обирати главу держави виважено та відповідально.

Окрім щотижневих аналітичних статей та роботи інформаційних наметів, до уваги мешканців Луцька пропонують відеоблоги, - пише ІА "Конкурент".

Пенсіонерка Лариса Мікоян розповіла у своєму відеоблозі про важливість голосування за майбутнього Президента України у другому турі.

Блог опублікував Громадянський Рух «СВІДОМІ» на своєму YouTube каналі.

«Історичною небезпекою для української державності завжди була роздробленість, невиправдана амбіційність лідерів та безкомпромісна боротьба за «булаву». Тому нас і сьогодні переконують, що українці не здатні домовлятися між собою. Але я впевнена, що це не так», – розповіла лучанка.



«Я прожила довге, насичене різноманітними подіями життя. Повірте, мені доводилося не раз бачити, як підіймаються на вершину політичного Олімпу майбутні вигнанці.

Майже 30 років країна фактично стоїть на місці через внутрішньополітичний балаган. Особливо сумно стає напередодні виборів. Коли ти змушений знову спостерігати одну і ту ж саму історію, яка постійно повторюється.

Останнім часом я все частіше ставлю собі запитання: жити, щоб обрати, чи обрати, щоб жити? Тому до президентських виборів у 2019 році я підійду максимально виважено і закликаю усіх це зробити. Будь собою, голосуй свідомо!» – йдеться у блозі.


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Теги: пенсіонерка, голосування, вибори, Рух Свідомі
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