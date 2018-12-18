У Луцьку відбудеться виставка сучасного іконопису





Про це повідомляють на



Виставка є підсумком роботи Міжнародних пленерів іконопису та сакрального мистецтва, які проходили на Волині у с. Замлиння Любомльського району з 2011 по 2018 р.р. Унікальна локація Замлиння на кордоні між Україною та Польщею стала місцем духовно-мистецьких практик художників двох країн, серед яких і знані іконописці, і студенти Львівської національної академії мистецтв.



Кожен пленер мав свою тематику: «Святі Польщі і України» (2011), «Мандруючі святі» (2012), «Святі Волині» (2013), «Чотири сторони світу. Материнство» (2014), «Святі миротворці» (2015), «Боже милосердя» (2016), «П’ятикнижжя в іконі» (2017), «Знаки часу» (2018).



Ідея формату належить екс-консулу Генерального консульства РП в Луцьку Кшиштофу Савіцкі, а до її реалізації протягом усього часу проведення пленерів незмінно долучаються голова правління Волинської організації Національної спілки художників України Володимир Марчук, Генеральний вікарій Луцької дієцезії Римо-Католицької церкви і директор Інтеграційного центру в Замлинні «Карітас» Ян Бурас, педагоги і студенти Львівської національної академії мистецтв, Варшавського університету.



Патронат проекту здійснює Генеральне консульство РП в Луцьку, а також ординарій Луцької дієцезії Римо-Католицької Церкви Віталій Скомаровський і Луцький екзарх Української Греко-Католицької Церкви Йосафат Говера.



Творчі результати пленерів побачили відвідувачі більше 60-ти виставок у містах Польщі та України.



Виставка у Музеї волинської ікони репрезентує 100 найбільш яскравих робіт за всі попередні роки і є втіленням духовного діалогу між художниками, які сповідують як західне, так і східне християнство.



Польські та українські митці репрезентують своє бачення християнської тематики, реалізовують його як у традиційній іконі, та і у стилістиці сакральної картини. Виконані у різних техніках та стилях, іконописні декоративні композиції сповнені символами та метафорами, що поєднують у собі не лише сакральне, а й філософське тлумачення людської сутності.



Під час презентації проекту буде гарна нагода особисто поспілкуватися з організаторами і учасниками пленерів та обмінятися враженнями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 квітня 2019 р. о 14 год. у Музеї волинської ікони відбудеться презентація виставкового проекту «Замлиння», де будуть представлені сучасні ікони та сакральні твори міжнародних пленерів іконопису.Про це повідомляють на сайті Луцькради.Виставка є підсумком роботи Міжнародних пленерів іконопису та сакрального мистецтва, які проходили на Волині у с. Замлиння Любомльського району з 2011 по 2018 р.р. Унікальна локація Замлиння на кордоні між Україною та Польщею стала місцем духовно-мистецьких практик художників двох країн, серед яких і знані іконописці, і студенти Львівської національної академії мистецтв.Кожен пленер мав свою тематику: «Святі Польщі і України» (2011), «Мандруючі святі» (2012), «Святі Волині» (2013), «Чотири сторони світу. Материнство» (2014), «Святі миротворці» (2015), «Боже милосердя» (2016), «П’ятикнижжя в іконі» (2017), «Знаки часу» (2018).Ідея формату належить екс-консулу Генерального консульства РП в Луцьку, а до її реалізації протягом усього часу проведення пленерів незмінно долучаються голова правління Волинської організації Національної спілки художників України, Генеральний вікарій Луцької дієцезії Римо-Католицької церкви і директор Інтеграційного центру в Замлинні «Карітас», педагоги і студенти Львівської національної академії мистецтв, Варшавського університету.Патронат проекту здійснює Генеральне консульство РП в Луцьку, а також ординарій Луцької дієцезії Римо-Католицької Церквиі Луцький екзарх Української Греко-Католицької ЦерквиТворчі результати пленерів побачили відвідувачі більше 60-ти виставок у містах Польщі та України.Виставка у Музеї волинської ікони репрезентує 100 найбільш яскравих робіт за всі попередні роки і є втіленням духовного діалогу між художниками, які сповідують як західне, так і східне християнство.Польські та українські митці репрезентують своє бачення християнської тематики, реалізовують його як у традиційній іконі, та і у стилістиці сакральної картини. Виконані у різних техніках та стилях, іконописні декоративні композиції сповнені символами та метафорами, що поєднують у собі не лише сакральне, а й філософське тлумачення людської сутності.Під час презентації проекту буде гарна нагода особисто поспілкуватися з організаторами і учасниками пленерів та обмінятися враженнями.

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