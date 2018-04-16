У Луцьку стартувала реєстрація на участь у чемпіонаті пам’яті Миколи Романюка

Миколи Романюка.



Про це йдеться на



З 10 квітня – 18 травня 2019 року розпочнеться прийом заявок щодо реєстрації учасників футбольного турніру за адресами:



вул. Богдана Хмельницького, 21 (адміністрація КЗ «Спорт для всіх»);



б-р Дружби Народів, 13а (“Стріла”);



пр-т Відродження, 39 (“Олімпія”);



вул. Рівненська, 5 (“Лучеськ”);



вул. Степана Бандери, 13 (“Атлет”);



вул. Конякіна, 35 (“Білий м'яч”);



вул. Наливайка, 10 (“Одісей”);



пр-т Грушевського, 12 (“Юність”);



Команди будуть формуватися відповідно до мікрорайонів Луцька, організацій та дворів міста від 5 до 12 чоловік.



Про проведення жеребкування груп учасників повідомлять додатково.



Відбіркова частина триватиме з 22 травня до 30 червня 2019 року на спортивних майданчиках загальноосвітніх шкіл міста.



Учасники будуть поділені на три групи — дитячо-юнацький склад (від 15 до 19 років) та дорослий склад: 20-39 років (ліга А і В); ветерани: 40 (1978 р.) і старші.



24 серпня відбудеться фінальна частина Чемпіонату Луцька з дворового футболу, присвяченого пам’яті Миколи Романюка.



Матчі судитимуть висококваліфіковані арбітри ФФ міста Луцька.



Переможець та призери отримають кубки, медаді, дипломи, призи та подарунки від організаторів змагань.







Організатори:



КЗ “Луцький МЦФЗН “Спорт для всіх” Луцької міської ради” та Федерація футболу міста Луцька за підтримки департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Контактні особи: Наталія Назарук, т. 0509266196, т. 724611

Василь Кохановський, т. 0958986501.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан запрошують взяти участь у Чемпіонаті Луцька з дворового футболу, присвяченому пам’ятіПро це йдеться на сайті Луцької міської ради.З 10 квітня – 18 травня 2019 року розпочнеться прийом заявок щодо реєстрації учасників футбольного турніру за адресами:вул. Богдана Хмельницького, 21 (адміністрація КЗ «Спорт для всіх»);б-р Дружби Народів, 13а (“Стріла”);пр-т Відродження, 39 (“Олімпія”);вул. Рівненська, 5 (“Лучеськ”);вул. Степана Бандери, 13 (“Атлет”);вул. Конякіна, 35 (“Білий м'яч”);вул. Наливайка, 10 (“Одісей”);пр-т Грушевського, 12 (“Юність”);Команди будуть формуватися відповідно до мікрорайонів Луцька, організацій та дворів міста від 5 до 12 чоловік.Про проведення жеребкування груп учасників повідомлять додатково.Відбіркова частина триватиме з 22 травня до 30 червня 2019 року на спортивних майданчиках загальноосвітніх шкіл міста.Учасники будуть поділені на три групи — дитячо-юнацький склад (від 15 до 19 років) та дорослий склад: 20-39 років (ліга А і В); ветерани: 40 (1978 р.) і старші.24 серпня відбудеться фінальна частина Чемпіонату Луцька з дворового футболу, присвяченого пам’яті Миколи Романюка.Матчі судитимуть висококваліфіковані арбітри ФФ міста Луцька.Переможець та призери отримають кубки, медаді, дипломи, призи та подарунки від організаторів змагань.Організатори:КЗ “Луцький МЦФЗН “Спорт для всіх” Луцької міської ради” та Федерація футболу міста Луцька за підтримки департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Контактні особи:, т. 0509266196, т. 724611, т. 0958986501.

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