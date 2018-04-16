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У Луцьку стартувала реєстрація на участь у чемпіонаті пам’яті Миколи Романюка

У Луцьку стартувала реєстрація на участь у чемпіонаті пам’яті Миколи Романюка
Лучан запрошують взяти участь у Чемпіонаті Луцька з дворового футболу, присвяченому пам’яті Миколи Романюка.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

З 10 квітня – 18 травня 2019 року розпочнеться прийом заявок щодо реєстрації учасників футбольного турніру за адресами:

вул. Богдана Хмельницького, 21 (адміністрація КЗ «Спорт для всіх»);

б-р Дружби Народів, 13а (“Стріла”);

пр-т Відродження, 39 (“Олімпія”);

вул. Рівненська, 5 (“Лучеськ”);

вул. Степана Бандери, 13 (“Атлет”);

вул. Конякіна, 35 (“Білий м'яч”);

вул. Наливайка, 10 (“Одісей”);

пр-т Грушевського, 12 (“Юність”);

Команди будуть формуватися відповідно до мікрорайонів Луцька, організацій та дворів міста від 5 до 12 чоловік.

Про проведення жеребкування груп учасників повідомлять додатково.

Відбіркова частина триватиме з 22 травня до 30 червня 2019 року на спортивних майданчиках загальноосвітніх шкіл міста.

Учасники будуть поділені на три групи — дитячо-юнацький склад (від 15 до 19 років) та дорослий склад: 20-39 років (ліга А і В); ветерани: 40 (1978 р.) і старші.

24 серпня відбудеться фінальна частина Чемпіонату Луцька з дворового футболу, присвяченого пам’яті Миколи Романюка.

Матчі судитимуть висококваліфіковані арбітри ФФ міста Луцька.

Переможець та призери отримають кубки, медаді, дипломи, призи та подарунки від організаторів змагань.

У Луцьку стартувала реєстрація на участь у чемпіонаті пам’яті Миколи Романюка


Організатори:

КЗ “Луцький МЦФЗН “Спорт для всіх” Луцької міської ради” та Федерація футболу міста Луцька за підтримки департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Контактні особи: Наталія Назарук, т. 0509266196, т. 724611
Василь Кохановський, т. 0958986501.

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Теги: дворовий футбол, чемпіонат, Микола Романюк, пам'ять
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