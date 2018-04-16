У Луцьку стартувала реєстрація на участь у чемпіонаті пам’яті Миколи Романюка
Сьогодні, 00:33
Лучан запрошують взяти участь у Чемпіонаті Луцька з дворового футболу, присвяченому пам’яті Миколи Романюка.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
З 10 квітня – 18 травня 2019 року розпочнеться прийом заявок щодо реєстрації учасників футбольного турніру за адресами:
вул. Богдана Хмельницького, 21 (адміністрація КЗ «Спорт для всіх»);
б-р Дружби Народів, 13а (“Стріла”);
пр-т Відродження, 39 (“Олімпія”);
вул. Рівненська, 5 (“Лучеськ”);
вул. Степана Бандери, 13 (“Атлет”);
вул. Конякіна, 35 (“Білий м'яч”);
вул. Наливайка, 10 (“Одісей”);
пр-т Грушевського, 12 (“Юність”);
Команди будуть формуватися відповідно до мікрорайонів Луцька, організацій та дворів міста від 5 до 12 чоловік.
Про проведення жеребкування груп учасників повідомлять додатково.
Відбіркова частина триватиме з 22 травня до 30 червня 2019 року на спортивних майданчиках загальноосвітніх шкіл міста.
Учасники будуть поділені на три групи — дитячо-юнацький склад (від 15 до 19 років) та дорослий склад: 20-39 років (ліга А і В); ветерани: 40 (1978 р.) і старші.
24 серпня відбудеться фінальна частина Чемпіонату Луцька з дворового футболу, присвяченого пам’яті Миколи Романюка.
Матчі судитимуть висококваліфіковані арбітри ФФ міста Луцька.
Переможець та призери отримають кубки, медаді, дипломи, призи та подарунки від організаторів змагань.
Організатори:
КЗ “Луцький МЦФЗН “Спорт для всіх” Луцької міської ради” та Федерація футболу міста Луцька за підтримки департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Контактні особи: Наталія Назарук, т. 0509266196, т. 724611
Василь Кохановський, т. 0958986501.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
З 10 квітня – 18 травня 2019 року розпочнеться прийом заявок щодо реєстрації учасників футбольного турніру за адресами:
вул. Богдана Хмельницького, 21 (адміністрація КЗ «Спорт для всіх»);
б-р Дружби Народів, 13а (“Стріла”);
пр-т Відродження, 39 (“Олімпія”);
вул. Рівненська, 5 (“Лучеськ”);
вул. Степана Бандери, 13 (“Атлет”);
вул. Конякіна, 35 (“Білий м'яч”);
вул. Наливайка, 10 (“Одісей”);
пр-т Грушевського, 12 (“Юність”);
Команди будуть формуватися відповідно до мікрорайонів Луцька, організацій та дворів міста від 5 до 12 чоловік.
Про проведення жеребкування груп учасників повідомлять додатково.
Відбіркова частина триватиме з 22 травня до 30 червня 2019 року на спортивних майданчиках загальноосвітніх шкіл міста.
Учасники будуть поділені на три групи — дитячо-юнацький склад (від 15 до 19 років) та дорослий склад: 20-39 років (ліга А і В); ветерани: 40 (1978 р.) і старші.
24 серпня відбудеться фінальна частина Чемпіонату Луцька з дворового футболу, присвяченого пам’яті Миколи Романюка.
Матчі судитимуть висококваліфіковані арбітри ФФ міста Луцька.
Переможець та призери отримають кубки, медаді, дипломи, призи та подарунки від організаторів змагань.
Організатори:
КЗ “Луцький МЦФЗН “Спорт для всіх” Луцької міської ради” та Федерація футболу міста Луцька за підтримки департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Контактні особи: Наталія Назарук, т. 0509266196, т. 724611
Василь Кохановський, т. 0958986501.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку стартувала реєстрація на участь у чемпіонаті пам’яті Миколи Романюка
Сьогодні, 00:33
11 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Їздив без ліцензії: на Волині оштрафували таксиста
10 квітень, 23:44
У Рівному рятувальники знайшли в квартирі непритомну дівчину
10 квітень, 22:55