У Рівному рятувальники знайшли в квартирі непритомну дівчину
Сьогодні, 22:55
У середу, 10 квітня о 19:49 год., до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про те, що в місті Рівне по вулиці Мельника у квартирі дев’ятиповерхового будинку на шостому поверсі довгий час не відкриває двері молода дівчина, яка там проживає.
На місце виклику негайно було направлено чергове відділення бійців 1-ї пожежно-рятувальної частини обласного центру, - повідомляють Рівненські новини.
За допомогою спеціального обладнання бійці Служби порятунку відкрили вхідні двері квартири. На підлозі лежала непритомна молода дівчина, рятувальники надали першу долікарську допомогу та викликали швидку допомогу і повідомили поліцію.
Бійці ДСНС допомогли бригаді лікарів на ношах перенести дівчину до медичного автомобіля. Наразі усі обставини даного випадку встановлюються.
Зображення - ілюстративне
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На місце виклику негайно було направлено чергове відділення бійців 1-ї пожежно-рятувальної частини обласного центру, - повідомляють Рівненські новини.
За допомогою спеціального обладнання бійці Служби порятунку відкрили вхідні двері квартири. На підлозі лежала непритомна молода дівчина, рятувальники надали першу долікарську допомогу та викликали швидку допомогу і повідомили поліцію.
Бійці ДСНС допомогли бригаді лікарів на ношах перенести дівчину до медичного автомобіля. Наразі усі обставини даного випадку встановлюються.
Зображення - ілюстративне
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