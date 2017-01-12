У Рівному рятувальники знайшли в квартирі непритомну дівчину





На місце виклику негайно було направлено чергове відділення бійців 1-ї пожежно-рятувальної частини обласного центру, - повідомляють



За допомогою спеціального обладнання бійці Служби порятунку відкрили вхідні двері квартири. На підлозі лежала непритомна молода дівчина, рятувальники надали першу долікарську допомогу та викликали швидку допомогу і повідомили поліцію.



Бійці ДСНС допомогли бригаді лікарів на ношах перенести дівчину до медичного автомобіля. Наразі усі обставини даного випадку встановлюються.



Зображення - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 10 квітня о 19:49 год., до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про те, що в місті Рівне по вулиці Мельника у квартирі дев’ятиповерхового будинку на шостому поверсі довгий час не відкриває двері молода дівчина, яка там проживає.На місце виклику негайно було направлено чергове відділення бійців 1-ї пожежно-рятувальної частини обласного центру, - повідомляють Рівненські новини За допомогою спеціального обладнання бійці Служби порятунку відкрили вхідні двері квартири. На підлозі лежала непритомна молода дівчина, рятувальники надали першу долікарську допомогу та викликали швидку допомогу і повідомили поліцію.Бійці ДСНС допомогли бригаді лікарів на ношах перенести дівчину до медичного автомобіля. Наразі усі обставини даного випадку встановлюються.

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