Нардеп з Волині пропонує розробити законопроект щодо боротьби з міжнародними терористами

Ігор Лапін звернувся до уповноважених структур надати всі можливі юридичні аспекти Головному управлінню розвідки України, Службі зовнішньої розвідки та силам спеціальних операцій для боротьби з міжнародними терористами. А народних депутатів закликав доєднатися до напрацювання відповідного законопроекту.



Про це парламентар повідомив з трибуни Верховної Ради, під час пленарного засідання, а також на брифінгу, - повідомляє



Зокрема, він повідомив про опубліковане



«Розслідування Таймс було прив’язане до історії зі Скрипалями, в контексті цього журналіст Майкл Швіртц поїхав в Україну, щоб детальніше розібратися в діяльності російських спецслужб і їхніх найманців на території, де вони почуваються вільно. А наштовхнувся на історію, практично, особистої помсти Путіна – розстріл в Рівному, ще у вересні 2016 року майора Івана Мамчура”,- сказав народний депутат.



«В результаті журналістського розслідування було встановлено, що є розстрільні списки. В нас, в Україні, просто іноді не вистачає для ефективної протидії величезній машині – законодавчого підґрунтя. Ми пам’ятаємо “Книгу помсти” в Ізраїлі, де боролися за знищення міжнародних терористів по всьому світові. Ми маємо скористатися нагодою – оскільки американські спецслужби взялись розслідувати зарубіжну активність ГРУ та ФСБ, при тому не тільки в Америці, це хороша нагода долучити ресурси США до зміцнення нашої безпеки», – зауважив політик.



«Давайте ми пригадаємо з чого все розпочалось в Україні. Почалося все з Майдану, де російські спецслужби розстрілювали наших побратимів. Також ми пам’ятаємо «зелених чоловічків» в Криму та «їхтамнєту» на Донбасі. Після того, як ми прийшли у ВРУ в 2014 році, перший замах був скоєний на спікера парламенту Андрія Парубія – біля готелю “Київ”, йому під ноги кинули гранату і лише диво врятувало життя голови Верховної Ради України. І таких замахів та вбивств було досить багато. Зокрема, російські спецслужби знищували і патріотів України, пригадаймо вбивство Аміни Окуєвої, пана Шаповала, нещодавний замах на одного із співробітників Головного управління розвідки України. Пам’ятаємо вбивство Шеремета, і того ж самого Мамчура, а можливо хтось вже забув замах на вбивство нашого колеги Мосійчука, чи можливо хтось забув замах на вбивство на ще одного нашого колеги – Антона Геращенка. І за цим всім стоять служби РФ», – сказав парламентар.



Ігор Лапін наголосив на тому, що на сьогоднішній день, людей можуть вбивати лише за одної образи Путіна, не важливо, де та людина проживає.



«Можливо Путін і образився. А народ України образився на «їхтамнєту в Криму», народ України образився на «їхтамнєту», які приїхали на «Градах» і на танках. Тому, за смерті своїх рідних і за окуповану землю ми маємо також давати відсіч на будь-якій території, будь-якої країни», – наголосив народний обранець.



З трибуни ВРУ Ігор Лапін пояснив, що на сьогоднішній день Головне управляння розвідки України має достатньо можливостей для збору і аналізу інформації стосовно міжнародних терористів у формі і без форми Збройних сил РФ.



«Ми повинні надати можливість і підтримати наші сили спецоперацій в юридичній площині. Крім того закликаю РНБО вжити достатньо розширених санкцій до персон із РФ», – додав нардеп.



«Закликаю своїх колег, народних депутатів, долучитися до напрацювання законопроекту, який дозволить нам виконувати специфічні завдання на інших територіях по знищенню міжнародних терористів у формі і без форми збройних сил РФ. Слава Україні!», – підсумував Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний депутатзвернувся до уповноважених структур надати всі можливі юридичні аспекти Головному управлінню розвідки України, Службі зовнішньої розвідки та силам спеціальних операцій для боротьби з міжнародними терористами. А народних депутатів закликав доєднатися до напрацювання відповідного законопроекту.Про це парламентар повідомив з трибуни Верховної Ради, під час пленарного засідання, а також на брифінгу, - повідомляє ВАР Зокрема, він повідомив про опубліковане розслідування журналістів Нью-Йорк Таймс , у якому було доведено, що Російська Федерація проводить заходи щодо фізичного знищення своїх, так би мовити, ворогів на територіях інших держав. Також, в розслідуванні йдеться про розстрільні списки Головного розвідувального управління Російської Федерації на території України і на територіях інших держав.«Розслідування Таймс було прив’язане до історії зі Скрипалями, в контексті цього журналістпоїхав в Україну, щоб детальніше розібратися в діяльності російських спецслужб і їхніх найманців на території, де вони почуваються вільно. А наштовхнувся на історію, практично, особистої помсти Путіна – розстріл в Рівному, ще у вересні 2016 року майора”,- сказав народний депутат.«В результаті журналістського розслідування було встановлено, що є розстрільні списки. В нас, в Україні, просто іноді не вистачає для ефективної протидії величезній машині – законодавчого підґрунтя. Ми пам’ятаємо “Книгу помсти” в Ізраїлі, де боролися за знищення міжнародних терористів по всьому світові. Ми маємо скористатися нагодою – оскільки американські спецслужби взялись розслідувати зарубіжну активність ГРУ та ФСБ, при тому не тільки в Америці, це хороша нагода долучити ресурси США до зміцнення нашої безпеки», – зауважив політик.«Давайте ми пригадаємо з чого все розпочалось в Україні. Почалося все з Майдану, де російські спецслужби розстрілювали наших побратимів. Також ми пам’ятаємо «зелених чоловічків» в Криму та «їхтамнєту» на Донбасі. Після того, як ми прийшли у ВРУ в 2014 році, перший замах був скоєний на спікера парламенту– біля готелю “Київ”, йому під ноги кинули гранату і лише диво врятувало життя голови Верховної Ради України. І таких замахів та вбивств було досить багато. Зокрема, російські спецслужби знищували і патріотів України, пригадаймо вбивство, пана, нещодавний замах на одного із співробітників Головного управління розвідки України. Пам’ятаємо вбивство, і того ж самого Мамчура, а можливо хтось вже забув замах на вбивство нашого колеги, чи можливо хтось забув замах на вбивство на ще одного нашого колеги –. І за цим всім стоять служби РФ», – сказав парламентар.Ігор Лапін наголосив на тому, що на сьогоднішній день, людей можуть вбивати лише за одної образи Путіна, не важливо, де та людина проживає.«Можливо Путін і образився. А народ України образився на «їхтамнєту в Криму», народ України образився на «їхтамнєту», які приїхали на «Градах» і на танках. Тому, за смерті своїх рідних і за окуповану землю ми маємо також давати відсіч на будь-якій території, будь-якої країни», – наголосив народний обранець.З трибуни ВРУ Ігор Лапін пояснив, що на сьогоднішній день Головне управляння розвідки України має достатньо можливостей для збору і аналізу інформації стосовно міжнародних терористів у формі і без форми Збройних сил РФ.«Ми повинні надати можливість і підтримати наші сили спецоперацій в юридичній площині. Крім того закликаю РНБО вжити достатньо розширених санкцій до персон із РФ», – додав нардеп.«Закликаю своїх колег, народних депутатів, долучитися до напрацювання законопроекту, який дозволить нам виконувати специфічні завдання на інших територіях по знищенню міжнародних терористів у формі і без форми збройних сил РФ. Слава Україні!», – підсумував Ігор Лапін.

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