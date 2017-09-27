Їздив без ліцензії: на Волині оштрафували таксиста





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9 січня 2019 року об 11-й год. 25 хв. у Ковелі на вулиці Незалежності мешканець міста Григорій Коцюбчик без наявності ліцензії надавав послуги з перевезення пасажирів автомобілем «ВАЗ 2109», на даху якого був розпізнавальний ліхтар місцевої служби таксі.



У протоколі про адміністративне правопорушення чоловік визнав факт, що на час здійснення перевірки строк дії ліцензії закінчився.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк визнав Григорія Коцюбчика винним та оштрафував його на 17 тисяч гривень «без конфіскації виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення».



Порушник також має сплатити в дохід держави судовий збір в розмірі 384 гривні 20 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі оштрафували таксиста на 17 тисяч гривень.Про це повідомляє Район.Ковель 9 січня 2019 року об 11-й год. 25 хв. у Ковелі на вулиці Незалежності мешканець міста Григорій Коцюбчик без наявності ліцензії надавав послуги з перевезення пасажирів автомобілем «ВАЗ 2109», на даху якого був розпізнавальний ліхтар місцевої служби таксі.У протоколі про адміністративне правопорушення чоловік визнав факт, що на час здійснення перевірки строк дії ліцензії закінчився.Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк визнав Григорія Коцюбчика винним та оштрафував його на 17 тисяч гривень «без конфіскації виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення».Порушник також має сплатити в дохід держави судовий збір в розмірі 384 гривні 20 копійок.

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