11 квітня на Волині: гортаючи календар

Петро Філюк (на фото), депутат Волинської обласної ради Василь Столяр.



Також день народження 11 квітня у громадської діячки Ольги Наход та журналістки, перекладачки Юлії Дерев’янчук.



Вітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить імена Остап, Іван, Кирило, Марк. Зичимо любові, злагоди й великого здоров’я.



За календарем 11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.



У 2011 році в центрі Луцька волинські націоналісти силою та з емоціями прогнали комсомольців, які протягом останнього тижня збирали добровільні пожертвування на відновлення пам’ятника Йосипу Сталіну в Запоріжжі.

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