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11 квітня на Волині: гортаючи календар

11 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження голова Апеляційного суду Волинської області Петро Філюк (на фото), депутат Волинської обласної ради Василь Столяр.

Також день народження 11 квітня у громадської діячки Ольги Наход та журналістки, перекладачки Юлії Дерев’янчук.

Вітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить імена Остап, Іван, Кирило, Марк. Зичимо любові, злагоди й великого здоров’я.

За календарем 11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.

У 2011 році в центрі Луцька волинські націоналісти силою та з емоціями прогнали комсомольців, які протягом останнього тижня збирали добровільні пожертвування на відновлення пам’ятника Йосипу Сталіну в Запоріжжі.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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