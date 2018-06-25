У мережі показали, як виглядали луцькі школи 100 років тому. РЕТРОФОТО

Українська гімназія імені Лесі Українки. Листівка-цегелка, дохід від продажу якої йшов на розбудову гімназії. 1930-ті рр.

Будинок «Польської матері шкільної». Фото, 1929 р.

Будинок «Польської матері шкільної». Фото, 1936 р. Із фондів Волинського краєзнавчого музею.

Атестат про закінчення Приватної учительської семінарії.

Школа імені Станіслава Яховича в Луцькому замку, здана в експлуатацію 6 липня 1924 р. Фото надруковане в 1926 р.

Атестат про закінчення загальної школи №2 імені Станіслава Яховича, 1936 р.

Учнівський квиток учня Державної гімназії імені Тадеуша Костюшка. 1926 р.

Атестат про закінчення Державної гімназії імені Тадеуша Костюшка. 1930 р.

Державна гімназія імені Тадеуша Костюшка на вулиці Домініканській. У 1931 р. гімназію перенесли в новозбудоване приміщення на вулиці Ягеллонській. Фото надруковане в 1925 р.

Торгова школа, що знаходилася на вулиці Воєводській у 1921–1923 р. Фото з книги «Akcja kulturalno-oświatowa Polskiej Macierzy Szkolnej w Łucku od 1917 roku», 1931 р.

Бурса на вулиці Красінського 1921–1926 рр. Фото з книги «Akcja kulturalno-oświatowa Polskiej Macierzy Szkolnej w Łucku od 1917 roku», 1931 р.

Бурса Державного жіночого училища. Точне місце знаходження будинку не встановлено. Фото, 1932 р.

Учениці Державного жіночого училища. Фото, 1932 р.

Купецька гімназія, приміщення «Польської матері шкільної» (нині тут міститься Управління СБУ у Волинській області). Фото надруковане в 1937–1938 рр.

Державна гімназія імені Тадеуша Костюшка. Фото надруковане в 1937–1938 рр.

Сесія педагогічної ради Державної гімназії імені Тадеуша Костюшка. Знімок фотографічного кола гімназії, 1930-і рр.

Єврейська школа з польською мовою навчання. Фото надруковане в 1926 р.

Духовна семінарія на Красному. Фото надруковане в 1925 р.

Духовна семінарія на Красному. Фото надруковане в 1937–1938 рр.

Луцька школа №1. Фото кінця 1940-х – початку 1950-х рр.

Нове приміщення школи № 2. Фото з книги «Луцьк: Нарис історії міста», 1959 р.