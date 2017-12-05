вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Палаци спорту на Волині: мрія чи реальність. ВІДЕО

Палаци спорту на Волині: мрія чи реальність. ВІДЕО
Будь-який спорт потребує витримки, сили волі, бажання і старань. Однак іноді вирішальним стає не дуже романтичний фактор – матеріальний.

Відтак, більшість дітей у селах чи маленьких містах навіть і не підозрюють про існування деяких видів спорту. Відсутність місць для тренування «виганяє» й уже досвідчених спортсменів за кордон, - повідомляє 12 канал.

27 березня Уряд затвердив дві постанови про Порядок використання коштів на будівництво палаців спорту та басейнів.
Закликає громади подавати пропозиції, аби отримати на це державні кошти Асоціація міст України.

До так званої «акції підтримки» цієї ініціативи долучаються і представники різних спортивних організацій. Зокрема, і Федерація баскетболу в області.

Для того, аби отримати державні субвенції потрібно виконати низку умов. Обов’язкова – співфінансування. Тобто місцеві органи самоврядування мають виділити й власні кошти. Якщо йдеться про будівництво нового спортивного комплексу, то це – десять відсотків. Якщо ж про капітальний ремонт старого – то цілих п’ядесят. У Луцькому Департаменті молоді та спорту кажуть, що налаштовані рішуче – готові і будувати, й ремонтувати.

Директор Департаменту також запевнив, що наразі готують відповідний «пакет» документів, аби Луцьк отримав необхідну частину коштів від держави.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: палац спорту, будівництво, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Палаци спорту на Волині: мрія чи реальність. ВІДЕО
Сьогодні, 03:11
На Харківщині затримали банду, яка 7 років грабувала інкасаторів. ФОТО
Сьогодні, 02:34
У Луцьку авто ледь не збило школярів на пішохідному переході. ВІДЕО
Сьогодні, 01:18
У Луцьку стартувала реєстрація на участь у чемпіонаті пам’яті Миколи Романюка
Сьогодні, 00:33
11 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У районі на Волині активно будують та ремонтують навчальні заклади. ФОТО У районі на Волині активно будують та ремонтують навчальні заклади. ФОТО
20 березень, 23:24
Лучани знову скаржаться на руйнування оселі через будівництво ЖК «Егоїст» Лучани знову скаржаться на руйнування оселі через будівництво ЖК «Егоїст»
05 грудень, 2017, 09:43
Лучани скаржаться на руйнування оселі через будівництво ЖК «Егоїст» Лучани скаржаться на руйнування оселі через будівництво ЖК «Егоїст»
22 вересень, 2016, 18:30
У Володимирі-Волинському будинки «тріщать по швах». ФОТО У Володимирі-Волинському будинки «тріщать по швах». ФОТО
13 листопад, 2014, 16:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Палаци спорту на Волині: мрія чи реальність. ВІДЕО
Сьогодні, 03:11
 0
На Харківщині затримали банду, яка 7 років грабувала інкасаторів. ФОТО
Сьогодні, 02:34
 0
У Луцьку авто ледь не збило школярів на пішохідному переході. ВІДЕО
Сьогодні, 01:18
 0
У Луцьку стартувала реєстрація на участь у чемпіонаті пам’яті Миколи Романюка
Сьогодні, 00:33
 0
11 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8