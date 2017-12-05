Палаци спорту на Волині: мрія чи реальність. ВІДЕО





Відтак, більшість дітей у селах чи маленьких містах навіть і не підозрюють про існування деяких видів спорту. Відсутність місць для тренування «виганяє» й уже досвідчених спортсменів за кордон, - повідомляє



27 березня Уряд затвердив дві постанови про Порядок використання коштів на будівництво палаців спорту та басейнів.

Закликає громади подавати пропозиції, аби отримати на це державні кошти Асоціація міст України.



До так званої «акції підтримки» цієї ініціативи долучаються і представники різних спортивних організацій. Зокрема, і Федерація баскетболу в області.



Для того, аби отримати державні субвенції потрібно виконати низку умов. Обов’язкова – співфінансування. Тобто місцеві органи самоврядування мають виділити й власні кошти. Якщо йдеться про будівництво нового спортивного комплексу, то це – десять відсотків. Якщо ж про капітальний ремонт старого – то цілих п’ядесят. У Луцькому Департаменті молоді та спорту кажуть, що налаштовані рішуче – готові і будувати, й ремонтувати.



Директор Департаменту також запевнив, що наразі готують відповідний «пакет» документів, аби Луцьк отримав необхідну частину коштів від держави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будь-який спорт потребує витримки, сили волі, бажання і старань. Однак іноді вирішальним стає не дуже романтичний фактор – матеріальний.Відтак, більшість дітей у селах чи маленьких містах навіть і не підозрюють про існування деяких видів спорту. Відсутність місць для тренування «виганяє» й уже досвідчених спортсменів за кордон, - повідомляє 12 канал 27 березня Уряд затвердив дві постанови про Порядок використання коштів на будівництво палаців спорту та басейнів.Закликає громади подавати пропозиції, аби отримати на це державні кошти Асоціація міст України.До так званої «акції підтримки» цієї ініціативи долучаються і представники різних спортивних організацій. Зокрема, і Федерація баскетболу в області.Для того, аби отримати державні субвенції потрібно виконати низку умов. Обов’язкова – співфінансування. Тобто місцеві органи самоврядування мають виділити й власні кошти. Якщо йдеться про будівництво нового спортивного комплексу, то це – десять відсотків. Якщо ж про капітальний ремонт старого – то цілих п’ядесят. У Луцькому Департаменті молоді та спорту кажуть, що налаштовані рішуче – готові і будувати, й ремонтувати.Директор Департаменту також запевнив, що наразі готують відповідний «пакет» документів, аби Луцьк отримав необхідну частину коштів від держави.

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