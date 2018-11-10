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Лучан закликають не нести на кладовища штучні квіти

Лучан закликають не нести на кладовища штучні квіти
Напередодні поминальних днів на ринках розпочинається масовий продаж штучних квітів. Ці пластикові вироби на кладовищах стали звичними.

Щоправда в останні роки в Україні почали активно обговорювати їх недоцільність. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Лучанка Юлія розповідає, що в її родині на цвинтарі завжди висаджували живі квіти, бо це і гарніше, і вигідніше.

Проти пластикових квітів і більшість священиків. Кажуть, традиція приносити ці прикраси на цвинтар вкорінилася лише останні 20-ть років, і немає глибокого релігійного коріння.

Церковників підтримують екологи та комунальники. Мовляв, утилізувати штучні квіти без шкоди для довкілля нікуди. В містах їх вивозять на сміттєзвалища, а в селах просто спалюють. Це забруднює навколишнє середовище не лише шкідливим димом з частинками важких металів, а й часто призводить до пожеж.

В свою чергу, продавці несправжніх квітів, та власники крамниць запевняють: покупців у них не поменшало.

І все ж традиція прикрашати могили рідних пластиковими виробами потрішки відходить. У Львові та навколишніх селах вже заборонили на офіційному рівні приносити на цвинтарі штучні квіти. За декілька років люди відвикли це робити. І в комунальників поменшало роботи з утилізацією шкідливих відходів та й пожежі майже припинились, кажуть місцеві.


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Теги: штучні квіти, кладовище, пластик, прибирання
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