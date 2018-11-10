Лучан закликають не нести на кладовища штучні квіти





Щоправда в останні роки в Україні почали активно обговорювати їх недоцільність. Про це йдеться в сюжеті



Лучанка Юлія розповідає, що в її родині на цвинтарі завжди висаджували живі квіти, бо це і гарніше, і вигідніше.



Проти пластикових квітів і більшість священиків. Кажуть, традиція приносити ці прикраси на цвинтар вкорінилася лише останні 20-ть років, і немає глибокого релігійного коріння.



Церковників підтримують екологи та комунальники. Мовляв, утилізувати штучні квіти без шкоди для довкілля нікуди. В містах їх вивозять на сміттєзвалища, а в селах просто спалюють. Це забруднює навколишнє середовище не лише шкідливим димом з частинками важких металів, а й часто призводить до пожеж.



В свою чергу, продавці несправжніх квітів, та власники крамниць запевняють: покупців у них не поменшало.



І все ж традиція прикрашати могили рідних пластиковими виробами потрішки відходить. У Львові та навколишніх селах вже заборонили на офіційному рівні приносити на цвинтарі штучні квіти. За декілька років люди відвикли це робити. І в комунальників поменшало роботи з утилізацією шкідливих відходів та й пожежі майже припинились, кажуть місцеві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні поминальних днів на ринках розпочинається масовий продаж штучних квітів. Ці пластикові вироби на кладовищах стали звичними.Щоправда в останні роки в Україні почали активно обговорювати їх недоцільність. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Лучанка Юлія розповідає, що в її родині на цвинтарі завжди висаджували живі квіти, бо це і гарніше, і вигідніше.Проти пластикових квітів і більшість священиків. Кажуть, традиція приносити ці прикраси на цвинтар вкорінилася лише останні 20-ть років, і немає глибокого релігійного коріння.Церковників підтримують екологи та комунальники. Мовляв, утилізувати штучні квіти без шкоди для довкілля нікуди. В містах їх вивозять на сміттєзвалища, а в селах просто спалюють. Це забруднює навколишнє середовище не лише шкідливим димом з частинками важких металів, а й часто призводить до пожеж.В свою чергу, продавці несправжніх квітів, та власники крамниць запевняють: покупців у них не поменшало.І все ж традиція прикрашати могили рідних пластиковими виробами потрішки відходить. У Львові та навколишніх селах вже заборонили на офіційному рівні приносити на цвинтарі штучні квіти. За декілька років люди відвикли це робити. І в комунальників поменшало роботи з утилізацією шкідливих відходів та й пожежі майже припинились, кажуть місцеві.

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