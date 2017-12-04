Рідні померлого у луцькому СІЗО засудженого звинувачують в трагедії суддів і медиків. ВІДЕО

помер 27-річний підозрюваний. Володимир Стеблій мав третю групу інвалідності – хворів на епілепсію.



У трагедії родина звинувачує суддів, які, знаючи про хворобу, не захотіли змінити йому запобіжний захід. Мати хлопця впевнена, що біди можна було уникнути, якби її сину вчасно та якісно надавали медичну допомогу, йдеться у сюжеті



"На суді мені казав, що скоріше можна вмерти, ніж фельдшер прийде", - каже мати померлого Світлана Стеблій.



Чоловік з дитинства хворів на епілепсію. За два роки ув’язнення у нього сталося близько півсотні епілептичних нападів. Чотири - у день смерті.



У слідчому ізоляторі причиною смерті ув’язненого називають набряк головного мозку. Однак звинувачення у ненаданні медичної допомоги заперечують. "Зараз проводиться перевірка за цим факту. Людина утримувалася і надавалася їй медична допомога", - каже начальник Луцького слідчого ізолятора Сергій Киреєв.



За словами медиків, його постійно оглядав психіатр і терапевт. "У дні нападу фельшер міг заходити п'ять-шість-вісім разів. Ми відслідковували, були періоди в нього по три місяці цих нападів не бувало", - каже начальник філії Центру охорони здоров’я ДКВС у Волинській області Світлана Яковчук.



Чоловік чотири рази на добу приймав ліки, які йому привозили рідні. Медики підозрюють, що напади траплялися тоді, коли він відмовлявся від пігулок.



Володимира підозрювали в участі у збройних пограбуваннях. Справу упродовж двох років розглядали у трьох судах. Усі обирали запобіжний захід - тримання під вартою. "Вважаю, що жодних перешкод, щоб обрати більш м'який запобіжний захід у суду не було. Ми могли уникнути таких наслідків", - пояснює адвокат Віктор Пилипчук.



У письмовій відповіді на запит зазначають, що подовжили тримання під вартою, бо йдеться про особливо тяжкий злочин. До того ж не було обґрунтованих висновків лікарів, що підозрюваний не може перебувати під вартою. Натомість адвокат запевняє, що усі документи про хворобу підозрюваного він надавав. Є підтвердження про майже півсотні нападів у СІЗО. Один стався просто у залі суду.



Нині триває слідство і вже розпочали два провадження – за фактом смерті і неналежного виконання своїх обов'язків медиками. "У межах цих проваджень буде досліджено, чи було надано йому вчасно і в достатній мірі медичну допомогу", - каже речниця прокуратури Волинської області Наталія Мурахевич.



Рідні Володимира сподіваються на справедливе розслідування. Вдовою залишилася молода дружина, адже рік тому вони побралися у СІЗО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В луцькому ізоляторімав третю групу інвалідності – хворів на епілепсію.У трагедії родина звинувачує суддів, які, знаючи про хворобу, не захотіли змінити йому запобіжний захід. Мати хлопця впевнена, що біди можна було уникнути, якби її сину вчасно та якісно надавали медичну допомогу, йдеться у сюжеті ТСН "На суді мені казав, що скоріше можна вмерти, ніж фельдшер прийде", - каже мати померлого Світлана Стеблій.Чоловік з дитинства хворів на епілепсію. За два роки ув’язнення у нього сталося близько півсотні епілептичних нападів. Чотири - у день смерті.У слідчому ізоляторі причиною смерті ув’язненого називають набряк головного мозку. Однак звинувачення у ненаданні медичної допомоги заперечують. "Зараз проводиться перевірка за цим факту. Людина утримувалася і надавалася їй медична допомога", - каже начальник Луцького слідчого ізолятораЗа словами медиків, його постійно оглядав психіатр і терапевт. "У дні нападу фельшер міг заходити п'ять-шість-вісім разів. Ми відслідковували, були періоди в нього по три місяці цих нападів не бувало", - каже начальник філії Центру охорони здоров’я ДКВС у Волинській областіЧоловік чотири рази на добу приймав ліки, які йому привозили рідні. Медики підозрюють, що напади траплялися тоді, коли він відмовлявся від пігулок.Володимира підозрювали в участі у збройних пограбуваннях. Справу упродовж двох років розглядали у трьох судах. Усі обирали запобіжний захід - тримання під вартою. "Вважаю, що жодних перешкод, щоб обрати більш м'який запобіжний захід у суду не було. Ми могли уникнути таких наслідків", - пояснює адвокатУ письмовій відповіді на запит зазначають, що подовжили тримання під вартою, бо йдеться про особливо тяжкий злочин. До того ж не було обґрунтованих висновків лікарів, що підозрюваний не може перебувати під вартою. Натомість адвокат запевняє, що усі документи про хворобу підозрюваного він надавав. Є підтвердження про майже півсотні нападів у СІЗО. Один стався просто у залі суду.Нині триває слідство і вже розпочали два провадження – за фактом смерті і неналежного виконання своїх обов'язків медиками. "У межах цих проваджень буде досліджено, чи було надано йому вчасно і в достатній мірі медичну допомогу", - каже речниця прокуратури Волинської областіРідні Володимира сподіваються на справедливе розслідування. Вдовою залишилася молода дружина, адже рік тому вони побралися у СІЗО.

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