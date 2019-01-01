Курс валют у Луцьку на 11 квітня
Сьогодні, 09:08
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.652, а продаж - 27.015.
Євро при купівлі становить - 29.948, при продажу -30.503.
Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.424.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.725, продаж - 7.138.
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Євро при купівлі становить - 29.948, при продажу -30.503.
Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.424.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.725, продаж - 7.138.
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