Луцький лікар розповів про небезпечні хвороби та як їх уникнути

У рамках тижня громадського здоров'я медик Луцької міської клінічної лікарні розповів про хвороби, що загрожують життю людини, та як їх уникнути.Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.За словами завідувача відділення загальної хірургії Луцької міської клінічної лікарні, є підступні та небезпечні для життя людини хвороби, які при ранньому діагностуванні, комплексному лікуванні та підтриманні певного способу життя дозволяють дожити до глибокої старості.Одна з таких хвороб - облітеруючий атеросклероз. Це захворювання виникає тоді, коли внаслідок збільшення в організмі холестерину, жирів порушується кровообіг в судинах, в основному - в артеріях. Утворюються атеросклеротичні бляшки, які звужують судини або повністю закупорюють їх. Внаслідок цього надходить менше крові до серця, головного мозку, нирок, кінцівок. Приток крові може взагалі припинитись. Це приводить до інсультів, інфарктів, гангрен.Ще одна небезпечна хвороба - цукровий діабет, розповідає Володимир Лагода. У світі у понад 300 мільйонів людей виявлено цю хворобу. А є ще хворі у яких діабет не діагностували. Пацієнти надходять у відділення з некротичними змінами кінцівок, тобто гангреною, а після обстеження їм ставлять діагноз "вперше виявлений нелікований цукровий діабет". При цьому у 40% людей цукровий діабет різко провокує і стимулює розвиток атеросклерозу. Тому є ще й комбіновані пошкодження судин: і діабетом, і атеросклерозом. Діабет пошкоджує дрібні судини: на пальцях ніг, сітківку ока, нирок, а атеросклероз - великі.Зазвичай, атеросклероз розвивається у людей після 40 років, каже Володимир Лагода і радить при болях в серці, в ногах, головних болях звертатися до лікарів і ретельно обстежуватися. Так само при певних проявах діабету: коли сухість в роті, коли вночі пити хочеться. Бо чим раніше встановлений діагноз, тим раніше можна пояснити людині як себе поводити і жити з хворобою далі.При підтриманні певних рекомендацій лікаря стосовно харчування та при профілактичному лікуванні 1-2 рази на рік хворі з облітеруючим атеросклерозом живуть довгий час без некротичних змін, без розвитку гангрен і відповідно без оперативних втручань. Так само при ранньому виявленні діабету, при дотриманні дієти і рекомендацій з лікування, людина живе довго без трагічних наслідків.