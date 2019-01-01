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«Немає підстав», – Луцькрада про купівлю квартири для сім’ї, що продала житло задля порятунку доньки

«Немає підстав», – Луцькрада про купівлю квартири для сім’ї, що продала житло задля порятунку доньки
У Луцькій міськраді відповіли на петицію з проханням допомогти у придбанні житла для сім'ї Яценюків, яка вимушено продала житло задля порятунку доньки.

Нагадаємо, важка недуга сковує тіло юної лучанки, учениці сьомого класу НВК «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Ангеліни Яценюк. У неї на нижній кінцівці діагностували судинну пухлину. Аби поставити донечку на ноги, батьки продали все, що мали, навіть житло.

Натомість у відповіді на петицію небайдужих лучан за підписом в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта йдеться про те, що відповідно до статті 42 Житлового кодексу, приміщення надають тільки громадянам, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов та внесені до Єдиного державного реєстру громадян.

"Поліпшити житлові умови без врахування черговості виконком міської ради не має законних підстав. З цією електронною петицією ознайомлено депутатів Луцької міської ради", - зазначено у відповіді.

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Теги: житло, порятунок, путиції
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Коментарі 13
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Серце кров'ю обливається від такої черствості та байдужості. Ганьба такій владі!!!
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Чиновники декларують мільйонами кошти, гектарами землю, тисячі м.кв. житла, десятками авто... Коли ж ви вже нажретеся. Ні сорому, ні совісті, ні людяності. Котимся в прірву
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Навіть радянська влада підтримувала і піклувалась про такі сім'ї. А тоді й житла стільки не було, як зараз. Весь теперішній сучасний світ піклується про них. А в нас бюрократичні відписки. Дійсно - ганьба!!!
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А які підстави цим дибілам знаходитись у міській раді Луцька?
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Читаєш і офігіваєш. За дітей обідно. А за хворих, то взагалі... Ну як настільки можна бути байдужими? Бруківку на бруківку міняти можна, а допомогти сім'ї з хворою дитиною ''немає законних підстав''. Злість переповнює. На вила треба того пустовіта і його оточення
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Господи, як же ж соромно за таку владу в нас.
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Сім'я продала все, що мала, бо зрозуміла, що надіятись на владу марно. І ось цьому підтвердження.
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А в самого пустоцвіта зарплата 2000 дол, плюс зі швейцарії спонсор ще 2000 дає, де йому зрозуміти звичайних людей?
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Шкода сім'ю. Дуже шкода. Читаєш оте все і опускаються руки. А як же їм? Їм в рази важче. А якщо, не приведи Господи, здадуться морально і заподіють собі щось? Хто тоді буде нести відповідальність за доведення до такого?
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При такій владі, коли не цінується життя і здоров'я громадян, коли сім'ї на межі виживання просять допомоги, а в відповідь - нічого, немає в нас майбутнього. Так само як і в чиновників. Рано чи пізно, настане судний день.
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Ну то на рівні міськради посприяйте родині побороти ту бюрократичну тяганину. Візьміть на квартирний облік, поставте позачергово і забезпечте житлом. Стільки небайдужих лучан підтримує та просить, певно, з половина Луцька.
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Немає підсиав для виділення житла, то з лікуванням допоможіть!!! Чи на це також нема підстав??? А виписувати собі премії є підстави?
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Це дуже талановита дівчинка. Гарно співає. Шкода, що ніяк не може побороти хворобу і має інвалідність. Мама також має інвалідність. Сім'я від держави не отримала ні копійки допомоги. Дуже шкода за таку байдужість чиновників.
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