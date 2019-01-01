«Немає підстав», – Луцькрада про купівлю квартири для сім’ї, що продала житло задля порятунку доньки

Яценюків, яка вимушено продала житло задля порятунку доньки.



Нагадаємо, вАнгеліни Яценюк. У неї на нижній кінцівці діагностували судинну пухлину. Аби поставити донечку на ноги, батьки продали все, що мали, навіть житло.



Натомість у відповіді на петицію небайдужих лучан за підписом в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта йдеться про те, що відповідно до статті 42 Житлового кодексу, приміщення надають тільки громадянам, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов та внесені до Єдиного державного реєстру громадян.



"Поліпшити житлові умови без врахування черговості виконком міської ради не має законних підстав. З цією електронною петицією ознайомлено депутатів Луцької міської ради", - зазначено у відповіді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міськраді відповіли на петиці ю з проханням допомогти у придбанні житла для сім'ї, яка вимушено продала житло задля порятунку доньки.Нагадаємо, в ажка недуга сковує тіло юної лучанки , учениці сьомого класу НВК «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського». У неї на нижній кінцівці діагностували судинну пухлину. Аби поставити донечку на ноги, батьки продали все, що мали, навіть житло.Натомість у відповіді на петицію небайдужих лучан за підписом в.о. мера Луцькайдеться про те, що відповідно до статті 42 Житлового кодексу, приміщення надають тільки громадянам, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов та внесені до Єдиного державного реєстру громадян."Поліпшити житлові умови без врахування черговості виконком міської ради не має законних підстав. З цією електронною петицією ознайомлено депутатів Луцької міської ради", - зазначено у відповіді.

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