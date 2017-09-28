Вихованці інтернату на Волині не отримують належної медичної допомоги

У Володимир-Волинській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті порушують права вихованців на належну медичну допомогу.Такі недоліки у роботі закладу виявили представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.Так, на сайті омбудсмена повідомляють, що візит до закладу здійснили регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України у Волинській областіта громадський моніторПід час візиту здійснили моніторинг стану забезпечення прав вихованців школи-інтернату на отримання освіти та індивідуального розвитку, навчально-виховної та корекційної роботи дітей з недорозвиненням мовлення, реалізація права на гідні умови проживання.У результаті з'ясували, що у приміщенні школи є необхідні для організації освітньої та реабілітаційної роботи кабінети та майстерні. Монітори відзначають, що територія та приміщення школи-інтернату, а також спальний корпус, у якому проживають 100 вихованців, перебувають в охайному стані. Зокрема, облаштована зона відпочинку, спортивний майданчик. В закладі чисто, затишно, доброзичлива атмосфера. Працівники закладу докладають зусилля для забезпечення належних умов проживання дітей. Налагоджені постійні тісні зв’язки з громадськими організаціями. Завдяки їхній допомозі вихованці в повній мірі забезпечені індивідуальними слуховими апаратами.Під час моніторингового візиту встановили, що навчально-виховний процес учнів у спеціальній школі-інтернат організували на належному рівніВартість харчування на одного вихованця складає 75 гривень. У їдальні наявне меню, окрім цього є перспективне меню на 14 днів. Проте відсутнє дієтичне меню, хоча у закладі є особи, які його потребують. Харчуються вихованці 5 рази на день.Водночас монітори виявили наступні недоліки. Вхід у приміщення школи-інтернату обладнаний належним пандусом. Втім, особи з інвалідністю не мають змоги подолати високі сходи і пороги, які є у приміщенні. Усі туалетні кімнати не обладнані спеціальними поручнями.У навчальному закладі немає кнопки екстреного виклику, що є порушенням в організації особистої безпеки учасників освітнього процесу та майна. Також не дотримано організації порядку спілкування вихованців з близькими родичами, відсутній графік побачень та не ведеться журнал відвідування. Зокрема, немає кімнати для побачень із близькими родичами.Окрім того, у закладі порушують права вихованців на належну медичну допомогу. Графік медоглядів дітей-сиріт та інвалідів, школярів перших-четвертих класів існує, однак він не затверджений та не підписаний. Графіки медичного обстеження учнів решти класів взагалі відсутні. Планові медогляди, які мають проводитися фахівцями двічі на рік, з 2017 року проводяться раз на рік. За словами медичних працівників школи-інтернату, представники обласного дитячого територіального медичного об’єднання відмовляються проводити обстеження вихованців, пояснюючи це відсутністю можливості командирувати бригаду відповідних фахівців.У закладі не забезпечено доступу до інформації. Зокрема, відсутня інформація на офіційному веб-сайті школи-інтернату щодо прийому громадян адміністрацією, а також відомості щодо доступу до публічної інформації. Не облаштовано спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями. На стендах відсутні адреси та номери телефонів органів державної влади для звернень у разі порушення прав вихованців.Представники адміністрації та персонал під час спілкування з моніторинговою групою відповідали на усі поставлені запитання, показували усю необхідну інформацію.За результатами моніторингового візиту до Волинської обласної ради направлять рекомендації щодо усунення виявлених проблем.Зауважимо, у школі-інернаті навчаються діти, які не реагують на гучний голос та голос розмовної гучності біля вуха, розрізняють окремі мовні звуки. Віковий склад вихованців від 6 до 20 років.Заклад розрахований на 104 дітей. У 2018/2019 навчальному році у школі-інтернаті навчається 103 дітей з інвалідністю. Зокрема, 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, 9 дітей-напівсиріт, 62 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 23 дитини з неповних сімей, 45 дітей з багатодітних сімей, 22 дитини, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 1 дитина-переселенець із зони АТО та 1 дитина учасника АТО.