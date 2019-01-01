На Волині скутерист врізався у Fiat: є постраждалі. ФОТО





Автопригода сталась учора, 10 квітня, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом двоколісного транспортного засобу перебував 36-річний місцевий житель. Рухаючись на заборонений сигнал світлофора, водій зіткнувся із автомобілем Fiat Doblo, під керуванням 39-річного жителя Нововолинська.



Внаслідок автопригоди водій моторолера отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.



Фото видання





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