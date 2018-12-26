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Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування

Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
21 квітня відбудеться 2 тур президентських виборів і долю країни вирішуватимуть звичайні громадяни. Тема виборів не сходить із «уст» безлічі «фейсбучних» експертів, які тільки про те й говорять, хто з кандидатів кращий чи гірший. Але чи знають у Луцьку елементарне - хто зараз очолює місто, яке вже більше двох років існує без мера?

Про це Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило запитали у людей просто на вулицях міста.

Результати опитування, на жаль, не надто втішні. Здебільшого люди поняття не мають, хто керує містом, у якому вони живуть.

Найчастіше у відповідь на запитання можна було почути «не знаю», ще частина людей відповіла, що у Луцьку немає мера, а є тільки заступники, хтось вважає очільником міста Григорія Пустовіта, хтось – Олександра Савченка.

Деталі – у відео



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Теги: Мер, Луцьк, Пустовіт, Недопад, Поліщук, Савченко, лучани, опитування, вибір редактора
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