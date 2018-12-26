Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування





Про це Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило запитали у людей просто на вулицях міста.



Результати опитування, на жаль, не надто втішні. Здебільшого люди поняття не мають, хто керує містом, у якому вони живуть.



Найчастіше у відповідь на запитання можна було почути «не знаю», ще частина людей відповіла, що у Луцьку немає мера, а є тільки заступники, хтось вважає очільником міста Григорія Пустовіта, хтось – Олександра Савченка.



Деталі – у відео







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 квітня відбудеться 2 тур президентських виборів і долю країни вирішуватимуть звичайні громадяни. Тема виборів не сходить із «уст» безлічі «фейсбучних» експертів, які тільки про те й говорять, хто з кандидатів кращий чи гірший. Але чи знають у Луцьку елементарне - хто зараз очолює місто, яке вже більше двох років існує без мера?Про цевирішило запитали у людей просто на вулицях міста.Результати опитування, на жаль, не надто втішні. Здебільшого люди поняття не мають, хто керує містом, у якому вони живуть.Найчастіше у відповідь на запитання можна було почути «не знаю», ще частина людей відповіла, що у Луцьку немає мера, а є тільки заступники, хтось вважає очільником міста, хтось –

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію