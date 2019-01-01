На Волині відремонтують дорогу Липини-Борохів

Дорогу Липини-Борохів відремонтують вже цього року.Про це йдеться на сторінці голови ОДАу Facebook.Олександр Савченко разом із керівництвом місцевої влади та жителями громади оглянули дорогу Липини-Борохів. Загальна кошторисна вартість ремонту цього шляху становить 11,5 мільйона гривень. З них: 8 мільйонів – кошти державної субвенції, решта – виділить Липинська ОТГ. На сьогодні коштом місцевого бюджету вже виготовлена проектно-кошторисна документація. Протяжність – 6,2 кілометра.Окрім цього, завітали й на дорогу, що веде від села Липини до вулиці Єршова у Луцьку. На ремонт автошляху, протяжністю 0,9 кілометра, нині виготовляють проектно-кошторисну документацію. Веде вона до авторинку, тож у ПКД врахують, що дорожнє полотно повинне витримувати великовагову техніку. Слід зазначити, що побудована вона ще у 70-80-ті роки, коли будувався промисловий район міста Луцька, і відтоді ні разу не ремонтувалася."На сьогодні для нас і для Луцька ця дорога на перспективу має дуже важливе стратегічне значення, тому що відремонтована дорога дозволить розвантажити автотрафік і Луцька, і Липин. Позаяк її покриття повинне буде витримувати важковаговий транспорт, то вартість буде відповідна. Думаю, в межах 10-12-ти мільйонів гривень. Будемо працювати з державою та містом, щоби віднайти на цю дорогу кошти і відремонтувати", - зазначив голова Липинської ОТГНа думку голови облдержадміністрації, ця громада є яскравим прикладом успіху реформи децентралізації, адже завдяки об’єднанню змогли акумулювати кошти на ремонт дороги, яка з’єднуватиме навколишні населені пункти."Ці дороги – це один із елементів розвитку усієї ОТГ. Адже ці території, що навколо сприятимуть їх розвитку. Сюди зможе прийти бізнес, платити відповідні податки в громади. Та й загалом це не окремі дороги, а один із сегментів великого плану, який ми почали реалізовувати у минулому році. Сьогодні ми приїхали переконатися, що усе йде за планом", - резюмував Олександр Савченко.