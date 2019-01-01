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У селі на Волині вогонь знищив сарай

У селі на Волині вогонь знищив сарай
У селі Полиці Камінь-Каширського району горіла господарська дерев'яна будівля.

Повідомлення про пожежу надійшло 10 квітня о 12:11, повідомляє Камінь-Каширський відділ УДСНС.

На місце події направили рятувальників 8 ДПРЧ міста Каменя-Каширського та МПО села Гута-Боровенська. Пожежу локалізували о 12:39 та повністю ліквідували о 13:05.

Причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника.
У селі на Волині вогонь знищив сарай

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Теги: пожежа, Волинь
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