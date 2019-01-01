У селі на Волині вогонь знищив сарай





Повідомлення про пожежу надійшло 10 квітня о 12:11, повідомляє Камінь-Каширський відділ УДСНС.



На місце події направили рятувальників 8 ДПРЧ міста Каменя-Каширського та МПО села Гута-Боровенська. Пожежу локалізували о 12:39 та повністю ліквідували о 13:05.



Причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Полиці Камінь-Каширського району горіла господарська дерев'яна будівля.Повідомлення про пожежу надійшло 10 квітня о 12:11, повідомляє Камінь-Каширський відділ УДСНС.На місце події направили рятувальників 8 ДПРЧ міста Каменя-Каширського та МПО села Гута-Боровенська. Пожежу локалізували о 12:39 та повністю ліквідували о 13:05.Причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника.

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