У селі на Волині вогонь знищив сарай
Сьогодні, 13:00
У селі Полиці Камінь-Каширського району горіла господарська дерев'яна будівля.
Повідомлення про пожежу надійшло 10 квітня о 12:11, повідомляє Камінь-Каширський відділ УДСНС.
На місце події направили рятувальників 8 ДПРЧ міста Каменя-Каширського та МПО села Гута-Боровенська. Пожежу локалізували о 12:39 та повністю ліквідували о 13:05.
Причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника.
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Повідомлення про пожежу надійшло 10 квітня о 12:11, повідомляє Камінь-Каширський відділ УДСНС.
На місце події направили рятувальників 8 ДПРЧ міста Каменя-Каширського та МПО села Гута-Боровенська. Пожежу локалізували о 12:39 та повністю ліквідували о 13:05.
Причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника.
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