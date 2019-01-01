У Ковелі ремонтують автомобілі для 14-ої бригади

Оновлений автомобіль ГАЗ-66 передали у розпорядження 14-ї окремої механізованої бригади.Транспортний засіб відремонтували працівники ТОВ "ВО "Ковельсільмаш", - йдеться на сайті Ковельської міської ради.Заступник командира мотопіхотного батальйону 14-ї ОМБррозповів, що техніку вони часто відновлюють у пункті постійної дислокації, але часто з цим допомагають волонтери. Так і вийшло цього разу.Перший заступник міського голови, який теж був присутній під час урочистого моменту, висловив вдячність колективу та його керівникуза постійну підтримку і допомогу, яку вони надають нашим військовим.У ковельського підприємства є уже чималий досвід у цьому питанні. З 2014 року для армійців вони відремонтували та обладнали майже 20 автомобілів.Петро Горкуша передав велике спасибі усім, хто долучився до хорошої справи, та вручив подяки від командира 14-ї окремої механізованої бригади полковника Сергія Войченка.