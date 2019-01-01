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У Ковелі ремонтують автомобілі для 14-ої бригади

У Ковелі ремонтують автомобілі для 14-ої бригади
Оновлений автомобіль ГАЗ-66 передали у розпорядження 14-ї окремої механізованої бригади.

Транспортний засіб відремонтували працівники ТОВ "ВО "Ковельсільмаш", - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Заступник командира мотопіхотного батальйону 14-ї ОМБр Петро Горкуша розповів, що техніку вони часто відновлюють у пункті постійної дислокації, але часто з цим допомагають волонтери. Так і вийшло цього разу.

Перший заступник міського голови Михайло Гетьман, який теж був присутній під час урочистого моменту, висловив вдячність колективу та його керівнику Миколі Заікіну за постійну підтримку і допомогу, яку вони надають нашим військовим.

У ковельського підприємства є уже чималий досвід у цьому питанні. З 2014 року для армійців вони відремонтували та обладнали майже 20 автомобілів.

Петро Горкуша передав велике спасибі усім, хто долучився до хорошої справи, та вручив подяки від командира 14-ї окремої механізованої бригади полковника Сергія Войченка.

У Ковелі ремонтують автомобілі для 14-ої бригади

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Теги: Ковель, авто, 14 бригада
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