У Ковелі ремонтують автомобілі для 14-ої бригади
Сьогодні, 19:30
Оновлений автомобіль ГАЗ-66 передали у розпорядження 14-ї окремої механізованої бригади.
Транспортний засіб відремонтували працівники ТОВ "ВО "Ковельсільмаш", - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Заступник командира мотопіхотного батальйону 14-ї ОМБр Петро Горкуша розповів, що техніку вони часто відновлюють у пункті постійної дислокації, але часто з цим допомагають волонтери. Так і вийшло цього разу.
Перший заступник міського голови Михайло Гетьман, який теж був присутній під час урочистого моменту, висловив вдячність колективу та його керівнику Миколі Заікіну за постійну підтримку і допомогу, яку вони надають нашим військовим.
У ковельського підприємства є уже чималий досвід у цьому питанні. З 2014 року для армійців вони відремонтували та обладнали майже 20 автомобілів.
Петро Горкуша передав велике спасибі усім, хто долучився до хорошої справи, та вручив подяки від командира 14-ї окремої механізованої бригади полковника Сергія Войченка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Транспортний засіб відремонтували працівники ТОВ "ВО "Ковельсільмаш", - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Заступник командира мотопіхотного батальйону 14-ї ОМБр Петро Горкуша розповів, що техніку вони часто відновлюють у пункті постійної дислокації, але часто з цим допомагають волонтери. Так і вийшло цього разу.
Перший заступник міського голови Михайло Гетьман, який теж був присутній під час урочистого моменту, висловив вдячність колективу та його керівнику Миколі Заікіну за постійну підтримку і допомогу, яку вони надають нашим військовим.
У ковельського підприємства є уже чималий досвід у цьому питанні. З 2014 року для армійців вони відремонтували та обладнали майже 20 автомобілів.
Петро Горкуша передав велике спасибі усім, хто долучився до хорошої справи, та вручив подяки від командира 14-ї окремої механізованої бригади полковника Сергія Войченка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Поліцейські затримали ковельчанина через крадіжку бензопили
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 квітня
Сьогодні, 20:00
У Ковелі ремонтують автомобілі для 14-ої бригади
Сьогодні, 19:30
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 12 квітня
Сьогодні, 19:00