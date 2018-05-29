На дорозі Львів-Луцьк перекинувся мотоцикліст
Сьогодні, 10:50
На автодорозі Львів-Луцьк, неподалік села Стоянів Радехівського району, травмувався мотоцикліст.
Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 квітня близько 7:50. Як попередньо встановили правоохоронці, 62-річний місцевий мешканець, водій мотоциклу «ІЖ Юпітер», не впорався з керуванням та перекинувся. Внаслідок події мотоцикліст отримав тілесні ушкодження - його доставили у місцеву лікарню.
Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 квітня близько 7:50. Як попередньо встановили правоохоронці, 62-річний місцевий мешканець, водій мотоциклу «ІЖ Юпітер», не впорався з керуванням та перекинувся. Внаслідок події мотоцикліст отримав тілесні ушкодження - його доставили у місцеву лікарню.
Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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