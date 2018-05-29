На дорозі Львів-Луцьк перекинувся мотоцикліст





Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.



Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 квітня близько 7:50. Як попередньо встановили правоохоронці, 62-річний місцевий мешканець, водій мотоциклу «ІЖ Юпітер», не впорався з керуванням та перекинувся. Внаслідок події мотоцикліст отримав тілесні ушкодження - його доставили у місцеву лікарню.



Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Львів-Луцьк, неподалік села Стоянів Радехівського району, травмувався мотоцикліст.Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 квітня близько 7:50. Як попередньо встановили правоохоронці, 62-річний місцевий мешканець, водій мотоциклу «ІЖ Юпітер», не впорався з керуванням та перекинувся. Внаслідок події мотоцикліст отримав тілесні ушкодження - його доставили у місцеву лікарню.Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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