На Волині грабіжник, який посеред вулиці напав на жінку, відбувся умовним

З неодноразово судимого грабіжника ковельський суд зняв домашній арешт і призначив умовне позбавлення волі.10 лютого 2019 року близько 21 години поблизу магазину «Акумулятор», що у Ковелі на вулиці Володимира Кияна, неодноразово судимий ковельчанин напав на місцеву жительку, вирвавши з її рук жіночу сумку, в якій були паспорти громадянина України та для виїзду за кордон, банківська картка та 186 гривень готівкою., - пише Район.Ковель.Поліція затримала грабіжника та відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 КК України (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб), що карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.Як стало відомо, чолов’яга судимий 14.07.2011 року Ковельським міськрайонним судом за ч. 3 ст. 185, 75, 76 КК України до покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим терміном на три роки; 18.10.2011 року цим же судом за ч. 1 ст. 309 КК України до покарання у виді шести місяців арешту; 29.11.2011 року даним судом за ч. 3 ст. 185 КК України до покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, на підставі статей 71, 72 КК України приєднано покарання по двох попередніх вироках та призначено остаточне покарання у виді чотирьох років шести місяців позбавлення волі.Будучи допитаним у ході судового розгляду, обвинувачений винуватим себе у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав повністю, щиро каявся і просив суворо не карати. Підтвердив обставини викладенні в обвинуваченні.Потерпіла в судовому засіданні сказала, що будь-яких претензій матеріального чи морального характеру до обвинуваченого не має та прохала суворо його не карати.«Суд враховує, що в результаті скоєного злочину не наступило тяжких наслідків, викрадене майно добровільно повернуте потерпілій, тобто шкода фактично відшкодована в повному обсязі», – йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду.Суд призначив грабіжнику покарання у виді позбавлення волі на 4 роки з випробувальним дворічним терміном. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щодо нього скасовано.