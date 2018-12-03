вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На луцькому ринку продають «чудодійні» зелені яйця

На луцькому ринку продають «чудодійні» зелені яйця
На Центральному ринку Луцька з'явилися незвичайні курячі яйця зеленого кольору.

Про це пише Fermer.blog.

Як виявилося, це яйце курей породи араукана. Однак торговці спекулюють на цьому товарі і продають яйця за завищеними цінами, бо, мовляв, вони мають чудодійні властивості. За десяток кольорових яєць доведеться викласти 50 гривень. У той час, на ринку десяток звичайних яєць вартує біля 25 гривень.

Продавці мотивують ціну тим, що яйця зеленого кольору не містять холестерину, хоча це - міф. У Волинській області є господарство, яке займається вирощуванням курей породи араукана. Вони й несуть кольорові яйця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: продукти, яйця, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки цьогоріч коштуватиме великодній кошик
Сьогодні, 11:45
У «Промені» відбудеться безкоштовний кулінарний майстер-клас для дітей*
Сьогодні, 11:35
На луцькому ринку продають «чудодійні» зелені яйця
Сьогодні, 11:18
У луцькому кінотеатрі PremierCity – допрем'єрний показ фільму «Після»*
Сьогодні, 11:12
На Волині грабіжник, який посеред вулиці напав на жінку, відбувся умовним
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
У луцькому супермаркеті продають понівечений товар У луцькому супермаркеті продають понівечений товар
12 січень, 15:38
У Луцьку людям з інвалідністю давали продуктові набори. ВІДЕО У Луцьку людям з інвалідністю давали продуктові набори. ВІДЕО
03 грудень, 2018, 14:32
Мед, шпинат і ковбаса: у центрі Луцька – сільський ярмарок. ФОТО Мед, шпинат і ковбаса: у центрі Луцька – сільський ярмарок. ФОТО
16 листопад, 2018, 12:45
У Луцьку на ярмарку в спеку продають молоко і м’ясо. ВІДЕО У Луцьку на ярмарку в спеку продають молоко і м’ясо. ВІДЕО
13 червень, 2018, 10:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Майно батьків і земля дружини: що у декларації волинського судді
Сьогодні, 12:43
 0
Назвали ТОП-5 найбільш аварійно небезпечних вулиць у Луцьку
Сьогодні, 12:26
 0
Як волинянин, що втратив обидві ноги на заробітках, почав нове життя
Сьогодні, 12:25
 0
Найдешевший в Україні борщ готують на Волині
Сьогодні, 12:10
 0
Учасники АТО посадили новий ліс на Волині
Сьогодні, 11:56
 0
Медіа
відео
1/8