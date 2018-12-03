На луцькому ринку продають «чудодійні» зелені яйця





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Як виявилося, це яйце курей породи араукана. Однак торговці спекулюють на цьому товарі і продають яйця за завищеними цінами, бо, мовляв, вони мають чудодійні властивості. За десяток кольорових яєць доведеться викласти 50 гривень. У той час, на ринку десяток звичайних яєць вартує біля 25 гривень.



Продавці мотивують ціну тим, що яйця зеленого кольору не містять холестерину, хоча це - міф. У Волинській області є господарство, яке займається вирощуванням курей породи араукана. Вони й несуть кольорові яйця.

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