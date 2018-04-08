Скільки цьогоріч коштуватиме великодній кошик





Вартість кошика порахував Економічний дискусійний клуб, - пише



"На формування економ−кошика, який складається лише із шести традиційних для освячення у храмі компонентів, українцям у поточному році необхідно буде витратити не менше 248 гривень, що на 8% більше, ніж торік", - йдеться у повідомленні.



Найпомітніше подорожчали у цьогорічному великодньому кошику, крім паски, ковбаса домашня - на 13%, а також сало - на 7%. Так, паска коштуватиме 44,55 грн, півкілограма домашньої ковбаси – 130 грн, півкілограма сала – 39 грн, десяток яєць – 24 грн, 200 грамів хрону – 10 грн, а 200 грамів солі – 1 грн. Таким чином, великодній кошик обійдеться у 248 грн.



Нагадаємо,в Україні цієї весни буде п'ять вихідних поспіль з нагоди Великодня (28 квітня) та Дня праці (1 травня) - з 27 квітня по 1 травня.



30 квітня (вівторок) доведеться відпрацювати у суботу, 11 травня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У нинішньому році ціна великоднього кошика, до якого входять шість традиційних компонентів, зросла на 8% у порівнянні з 2018 роком.Вартість кошика порахував Економічний дискусійний клуб, - пише УНІАН "На формування економ−кошика, який складається лише із шести традиційних для освячення у храмі компонентів, українцям у поточному році необхідно буде витратити не менше 248 гривень, що на 8% більше, ніж торік", - йдеться у повідомленні.Найпомітніше подорожчали у цьогорічному великодньому кошику, крім паски, ковбаса домашня - на 13%, а також сало - на 7%. Так, паска коштуватиме 44,55 грн, півкілограма домашньої ковбаси – 130 грн, півкілограма сала – 39 грн, десяток яєць – 24 грн, 200 грамів хрону – 10 грн, а 200 грамів солі – 1 грн. Таким чином, великодній кошик обійдеться у 248 грн.Нагадаємо,в Україні цієї весни буде п'ять вихідних поспіль з нагоди Великодня (28 квітня) та Дня праці (1 травня) - з 27 квітня по 1 травня.30 квітня (вівторок) доведеться відпрацювати у суботу, 11 травня.

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