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Скільки цьогоріч коштуватиме великодній кошик

Скільки цьогоріч коштуватиме великодній кошик
У нинішньому році ціна великоднього кошика, до якого входять шість традиційних компонентів, зросла на 8% у порівнянні з 2018 роком.

Вартість кошика порахував Економічний дискусійний клуб, - пише УНІАН.

"На формування економ−кошика, який складається лише із шести традиційних для освячення у храмі компонентів, українцям у поточному році необхідно буде витратити не менше 248 гривень, що на 8% більше, ніж торік", - йдеться у повідомленні.

Найпомітніше подорожчали у цьогорічному великодньому кошику, крім паски, ковбаса домашня - на 13%, а також сало - на 7%. Так, паска коштуватиме 44,55 грн, півкілограма домашньої ковбаси – 130 грн, півкілограма сала – 39 грн, десяток яєць – 24 грн, 200 грамів хрону – 10 грн, а 200 грамів солі – 1 грн. Таким чином, великодній кошик обійдеться у 248 грн.

Нагадаємо,в Україні цієї весни буде п'ять вихідних поспіль з нагоди Великодня (28 квітня) та Дня праці (1 травня) - з 27 квітня по 1 травня.

30 квітня (вівторок) доведеться відпрацювати у суботу, 11 травня.

Скільки цьогоріч коштуватиме великодній кошик

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Теги: Великдень, Пасха, кошик, продукти
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Коментарі 1
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Ну якщо мінімалка зросла і пенсія. То можна вважати, що кошик за рік не подорожчав
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