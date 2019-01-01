вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліцейські затримали ковельчанина через крадіжку бензопили

Поліцейські затримали ковельчанина через крадіжку бензопили
У Ковелі поліцейські затримали хлопця, який викрав бензопилу з гаража місцевої жительки.

Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.

43-річна жителька Ковеля звернулася до поліції із заявою, що з її гаража невідомий викрав бензопилу «Дніпро М Foresta», чим завдав збитків жінці на суму більше 3 тисяч гривень.

Крадієм виявився 21-річний ковельчанин, який вже мав судимість за крадіжки. Викрадену пилу зловмисник здав у ломбард.

Хлопця затримали через порушення Кримінального кодексу України за частиною 1 статті 185 (Крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, крадіжка, пила
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліцейські затримали ковельчанина через крадіжку бензопили
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 квітня
Сьогодні, 20:00
У Ковелі ремонтують автомобілі для 14-ої бригади
Сьогодні, 19:30
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 12 квітня
Сьогодні, 19:00
У місті на Волині щасливому батькові вручили ювілейне свідоцтво про народження
Сьогодні, 18:48
Схожі новини
На Волині чоловік хотів задарма випити і закусити, обікравши супермаркет На Волині чоловік хотів задарма випити і закусити, обікравши супермаркет
02 квітень, 09:45
Біля Ковеля чоловіки вночі розкрадали метал зі згорілого автобуса. ФОТО Біля Ковеля чоловіки вночі розкрадали метал зі згорілого автобуса. ФОТО
18 березень, 09:32
У Ковелі з приватної фірми вкрали сейф з великою сумою грошей У Ковелі з приватної фірми вкрали сейф з великою сумою грошей
13 березень, 16:30
На Волині патрульні за кілька хвилин розкрили крадіжку На Волині патрульні за кілька хвилин розкрили крадіжку
06 березень, 07:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейські затримали ковельчанина через крадіжку бензопили
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
У Ковелі ремонтують автомобілі для 14-ої бригади
Сьогодні, 19:30
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 12 квітня
Сьогодні, 19:00
 0
У місті на Волині щасливому батькові вручили ювілейне свідоцтво про народження
Сьогодні, 18:48
 0
Медіа
відео
1/8