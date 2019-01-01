Поліцейські затримали ковельчанина через крадіжку бензопили
Сьогодні, 20:15
У Ковелі поліцейські затримали хлопця, який викрав бензопилу з гаража місцевої жительки.
Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.
43-річна жителька Ковеля звернулася до поліції із заявою, що з її гаража невідомий викрав бензопилу «Дніпро М Foresta», чим завдав збитків жінці на суму більше 3 тисяч гривень.
Крадієм виявився 21-річний ковельчанин, який вже мав судимість за крадіжки. Викрадену пилу зловмисник здав у ломбард.
Хлопця затримали через порушення Кримінального кодексу України за частиною 1 статті 185 (Крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.
43-річна жителька Ковеля звернулася до поліції із заявою, що з її гаража невідомий викрав бензопилу «Дніпро М Foresta», чим завдав збитків жінці на суму більше 3 тисяч гривень.
Крадієм виявився 21-річний ковельчанин, який вже мав судимість за крадіжки. Викрадену пилу зловмисник здав у ломбард.
Хлопця затримали через порушення Кримінального кодексу України за частиною 1 статті 185 (Крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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