Поліцейські затримали ковельчанина через крадіжку бензопили





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43-річна жителька Ковеля звернулася до поліції із заявою, що з її гаража невідомий викрав бензопилу «Дніпро М Foresta», чим завдав збитків жінці на суму більше 3 тисяч гривень.



Крадієм виявився 21-річний ковельчанин, який вже мав судимість за крадіжки. Викрадену пилу зловмисник здав у ломбард.



Хлопця затримали через порушення Кримінального кодексу України за частиною 1 статті 185 (Крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі поліцейські затримали хлопця, який викрав бензопилу з гаража місцевої жительки.Про це повідомляє прес-служба поліції Волині 43-річна жителька Ковеля звернулася до поліції із заявою, що з її гаража невідомий викрав бензопилу «Дніпро М Foresta», чим завдав збитків жінці на суму більше 3 тисяч гривень.Крадієм виявився 21-річний ковельчанин, який вже мав судимість за крадіжки. Викрадену пилу зловмисник здав у ломбард.Хлопця затримали через порушення Кримінального кодексу України за частиною 1 статті 185 (Крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.

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