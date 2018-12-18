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На Волині понад чотири десятки парафій УПЦ (МП) думають про перехід до ПЦУ

На Волині понад чотири десятки парафій УПЦ (МП) думають про перехід до ПЦУ
Станом на 10 квітня 2019 року 108 волинських громад прийняли рішення про перехід до ПЦУ. Натомість в 42 громадах тривають переговори щодо переходу до ПЦУ.

Про це інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

Найбільше громад до ПЦУ перейшли у Горохівському районі Волині - 34.

Нагадаємо, що відповідно до законодавства рішення про зміну юрисдикційного підпорядкування приймається двома третинами від кількості членів релігійної громади. Опісля – відбувається перереєстрація статуту релігійних громад. Внесення змін до Статуту релігійної громади або реєстрація нового В обласній державній адміністрації ці функції виконують в управлінні культури, з питань релігій та національностей. До слова, відповідна процедура має бути завершена до 31 грудня 2019 року.

Отож, наразі 33 релігійні громади області вже отримали зареєстровані статути. Відтак, офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.

Серед них громади сіл: Сусваль, Суходоли, Охнівка та П’ятидні Володимир-Волинського району, Скобелка, Шклинь, Смолява, Пірванче, Мирне, Берестечко, Марковичі, Диковини та Новостав Горохівського району, Жашковичі та Заболотці Іваничівського району, Раків-Ліс Камінь-Каширського району, Жидичин, Клепачів, Кульчин та Берестяни Ківерцівського району, Доротище, Радошин та Старі Кошари Ковельського району, Несвіч, Садів, Веселе та Радомишль Луцького району, Холопичі, та Маньків Локачинського, Красноволя Маневицького району, Мизове Старовижівського району, Бобли та Дуліби Турійського району.

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Теги: релігія, УПЦ (МП), ПЦУ
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