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У Луцьку жінка купила хліб із гайкою. ФОТО

У Луцьку жінка купила хліб із гайкою. ФОТО
У Луцьку жінка придбала хліб із "сюрпизом". Всередині виробу була металева гайка.

Про це написала у facebook-спільноті “Теревені про Луцьк” користувачка Лариса Іванівна Скиданюк.

"Хліб теремнівський, придбаний вчора",- йдетья у дописі під розміщеним фото.

Нагадаємо, що нещодавно лучанка у супермаркеті "Наш Край", що на вулиці Шевченка, купила запаковану квасолю, у пачці якої була голка від шприца.

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Теги: гайка, хліб, Луцьк
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