У Луцьку жінка купила хліб із гайкою. ФОТО





Про це написала у facebook-спільноті “Теревені про Луцьк” користувачка Лариса Іванівна Скиданюк.



"Хліб теремнівський, придбаний вчора",- йдетья у дописі під розміщеним фото.



Нагадаємо, що нещодавно лучанка у супермаркеті "Наш Край", що на вулиці Шевченка, купила запаковану квасолю,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку жінка придбала хліб із "сюрпизом". Всередині виробу була металева гайка.Про це написала у facebook-спільноті “Теревені про Луцьк” користувачка"Хліб теремнівський, придбаний вчора",- йдетья у дописі під розміщеним фото.Нагадаємо, що нещодавно лучанка у супермаркеті "Наш Край", що на вулиці Шевченка, купила запаковану квасолю, у пачці якої була голка від шприца.

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