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Волинські митники впіймали підприємця, який підробив документи на пасажирський автобус

Волинські митники впіймали підприємця, який підробив документи на пасажирський автобус
На митному посту Луцьк викрили підприємця, який підробив документи на вживаний автобус вартістю понад 280 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.

Посадові особи управління протидії митним правопорушенням Волинської митниці ДФС через взаємодію з європейськими колегами викрили підприємця, який підробив документи на вживаний автобус для пасажирських перевезень Mercedes-Benz 2011 року виготовлення.

Зокрема, під час перевірки автентичності поданих до митного оформлення на митний пост Луцьк документів, офіційно довели факти подання недостовірних відомостей про реєстрацію та вартість транспортного засобу.

За твердженнями самого підприємця, автобус офіційно використовували для перевезень у Швейцарській Конфедерації і він придбав його у цій країні за 8000 євро.

Натомість митні органи Польщі вказали на те, що цей автобус продали фізичній особі за 35000 злотих на території сусідньої держави. А уповноважені особи кантону «Тургау» Швейцарської Конфедерації засвідчили, що подане митним органам України свідоцтво про реєстрацію цього автобуса є підробленим, номерні знаки також підроблені, і загалом вищевказаний транспортний засіб ніколи не використовувався в їхній державі.

Підприємця притягнуть до відповідальності за ст. 483 Митного Кодексу України. Його фірмі доведеться сплатити штраф у повному розмірі вартості автобуса (35 тисяч злотих на дату правопорушення за курсом НБУ складало понад 280 тисяч гривень). Крім того, транспортний засіб підлягає конфіскації за рішенням суду.

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Теги: підробка, документи, авто
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