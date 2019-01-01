Хлопця, який за незрозумілих обставин опинився у важкому стані в Німеччині, перевезли на Волинь
Сьогодні, 13:16
24-річного волинянина Василя Сокола із села Звірів, який перебував на лікуванні в Німеччині, транспортували до України.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили рідні Василя Сокола.
Відомо, що зараз Василь знаходиться в лікарні міста Ківерці, його стан стабільний.
Він фізично здоровий, сам ходить і їсть, але ще має певні прогалини в пам'яті, з приводу чого його консультують лікарі.
Вже найближчим часом хлопець ненадовго зможе повернутись в рідний Звірів.
Родина хлопця висловлює щиру вдячність усім, хто допоміг із збором коштів на транспортування Василя до України. Окрім того, надали відповідні документи, які засвідчують використання надісланих родині грошей.
Нагадаємо, за словами родичів, Василь офіційно працював за контрактом в Польщі, робота полягала у встановленні сонячних батарей. Однак роботодавець відправив його та ще кількох працівників у відрядження до Німеччини.
Василь проживав разом ще з одним заробітчанином. 7 березня вранці він вийшов з дому до магазину та не повернувся.
Про те, що Васі немає, його сестра Яна Сокол дізналася 9 березня через телефонний дзвінок від заробітчанина, який проживав разом з Василем. Мама Ірина Сокол залишила роботу в Польщі та сестра Яна, яка працює в Данії, відправились до Німеччини з метою пошуків Василя.
Звернувшись до поліції, родичі дізналися, що Василь був у відділку. І оскільки він не володіє мовою, то і не зміг пояснити, що йому потрібно, або ж просто попросити допомоги. Враховуючи те, що він мав при собі всі документи та легально перебував на території Німеччини, поліція його просто відпустила.
Знайшовся Василь в неділю приблизно о другій годині дня на вокзалі у м. Дюссельдорф (це 200 км від того місця де він у Німеччині проживав). Як пояснили, він був у шоковому стані, не дозволяв родичам навіть наблизитися до себе (що стало причиною такого стану Васі і чому він не зміг знайти дорогу до місця свого проживання, ми не знаємо. Тому довелося просити допомоги у поліції, щоб відвезти його до найближчої лікарні. Вже в лікарні Васі запропонували відвідати ванну кімнату, туди він пішов без супроводу.
Рідні кажуть, що під час перебування у ванній кімнаті в нього зупинилося серце і він впав з висоти власного зросту. Далі була кома, хлопець перебував на апараті штучного дихання. Перші 3 дні лікарі не давали ніякої надії на покращення його стану. Утім, згодом лікування прчало приносити позитивний результат.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили рідні Василя Сокола.
Відомо, що зараз Василь знаходиться в лікарні міста Ківерці, його стан стабільний.
Він фізично здоровий, сам ходить і їсть, але ще має певні прогалини в пам'яті, з приводу чого його консультують лікарі.
Вже найближчим часом хлопець ненадовго зможе повернутись в рідний Звірів.
Родина хлопця висловлює щиру вдячність усім, хто допоміг із збором коштів на транспортування Василя до України. Окрім того, надали відповідні документи, які засвідчують використання надісланих родині грошей.
Нагадаємо, за словами родичів, Василь офіційно працював за контрактом в Польщі, робота полягала у встановленні сонячних батарей. Однак роботодавець відправив його та ще кількох працівників у відрядження до Німеччини.
Василь проживав разом ще з одним заробітчанином. 7 березня вранці він вийшов з дому до магазину та не повернувся.
Про те, що Васі немає, його сестра Яна Сокол дізналася 9 березня через телефонний дзвінок від заробітчанина, який проживав разом з Василем. Мама Ірина Сокол залишила роботу в Польщі та сестра Яна, яка працює в Данії, відправились до Німеччини з метою пошуків Василя.
Звернувшись до поліції, родичі дізналися, що Василь був у відділку. І оскільки він не володіє мовою, то і не зміг пояснити, що йому потрібно, або ж просто попросити допомоги. Враховуючи те, що він мав при собі всі документи та легально перебував на території Німеччини, поліція його просто відпустила.
Знайшовся Василь в неділю приблизно о другій годині дня на вокзалі у м. Дюссельдорф (це 200 км від того місця де він у Німеччині проживав). Як пояснили, він був у шоковому стані, не дозволяв родичам навіть наблизитися до себе (що стало причиною такого стану Васі і чому він не зміг знайти дорогу до місця свого проживання, ми не знаємо. Тому довелося просити допомоги у поліції, щоб відвезти його до найближчої лікарні. Вже в лікарні Васі запропонували відвідати ванну кімнату, туди він пішов без супроводу.
Рідні кажуть, що під час перебування у ванній кімнаті в нього зупинилося серце і він впав з висоти власного зросту. Далі була кома, хлопець перебував на апараті штучного дихання. Перші 3 дні лікарі не давали ніякої надії на покращення його стану. Утім, згодом лікування прчало приносити позитивний результат.
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