На Волині грабіжник розбив скло в автівці та викрав речі водія
Сьогодні, 13:17
У Володимирі-Волинському грабіжник з автівки викрав жіночу сумку.
Правоохоронці розповіли, що 46-річна жінка в період часу з 16:50 по 18:40 залишила авто припаркованим біля одного з магазинів по вулиці Драгоманова, - пише Буг.
Грабіжник розбив бокове скло зі сторони водія і викрав жіночу сумку.
Сума завданих збитків склала 950 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Правоохоронці розповіли, що 46-річна жінка в період часу з 16:50 по 18:40 залишила авто припаркованим біля одного з магазинів по вулиці Драгоманова, - пише Буг.
Грабіжник розбив бокове скло зі сторони водія і викрав жіночу сумку.
Сума завданих збитків склала 950 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На ківерцівському вокзалі виявили невідомий предмет
Сьогодні, 13:37
На Волині грабіжник розбив скло в автівці та викрав речі водія
Сьогодні, 13:17
Хлопця, який за незрозумілих обставин опинився у важкому стані в Німеччині, перевезли на Волинь
Сьогодні, 13:16
Волинські митники впіймали підприємця, який підробив документи на пасажирський автобус
Сьогодні, 13:13