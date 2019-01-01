На Волині грабіжник розбив скло в автівці та викрав речі водія





Правоохоронці розповіли, що 46-річна жінка в період часу з 16:50 по 18:40 залишила авто припаркованим біля одного з магазинів по вулиці Драгоманова, - пише



Грабіжник розбив бокове скло зі сторони водія і викрав жіночу сумку.



Сума завданих збитків склала 950 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському грабіжник з автівки викрав жіночу сумку.Правоохоронці розповіли, що 46-річна жінка в період часу з 16:50 по 18:40 залишила авто припаркованим біля одного з магазинів по вулиці Драгоманова, - пише Буг Грабіжник розбив бокове скло зі сторони водія і викрав жіночу сумку.Сума завданих збитків склала 950 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію