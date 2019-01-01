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На Волині грабіжник розбив скло в автівці та викрав речі водія

На Волині грабіжник розбив скло в автівці та викрав речі водія
У Володимирі-Волинському грабіжник з автівки викрав жіночу сумку.

Правоохоронці розповіли, що 46-річна жінка в період часу з 16:50 по 18:40 залишила авто припаркованим біля одного з магазинів по вулиці Драгоманова, - пише Буг.

Грабіжник розбив бокове скло зі сторони водія і викрав жіночу сумку.

Сума завданих збитків склала 950 гривень.

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Теги: грабіжник, авто, Володимир
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