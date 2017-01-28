У Рожищі відловили 15 безпритульних собак: забрали навіть самку з щенятами

У Рожищі відловлювали собак, які бігали вулицями міста.Так, усереду, 10 квітня, працівники ГО «Порятунок чотирилапих» вдруге проводили вилов безпритульних собак, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.Працівникам організації вдалося виловити 15 тварин. Серед них – одна самка з щенятами. Згідно з умовами договору за одну собаку з міського бюджету доведеться заплатити 700 грн. Відповідно, 15 песиків обійдеться у 10 500 грн.Зауважимо, що тварини після стерилізації, вакцинації, кліпсування повертаються на попереднє місце проживання під час наступного виїзду на вилов до міста. Поверненню не підлягають лише агресивні тварини, невиліковно хворі та цуценята до трьох місяців. А також ті тварини, які після процесу карантинування, стерилізації, вакцинації, кліпсування вдасться прилаштувати у сім’ї. За словами працівникам організації маленьких песиків у них завжди розбирають небайдужі люди.